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۱۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۷

دومین جلسه کمیته پورتال جامع حوزه های علمیه برگزار شد

دومین جلسه کمیته پورتال جامع حوزه های علمیه برگزار شد

دومین جلسه کمیته پورتال جامع حوزه های علمیه با موضوع تحلیل و بررسی سرویسها و خدمات قابل ارائه در پورتال برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن‌زاده دبیر شورای فناوری اطلاعات شورای عالی حوزه‌های علمیه و دبیر کمیته پورتال جامع حوزه‌های علمیه در دومین جلسه کمیته پورتال شورای عالی حوزه علمیه ‌با اعلام این مطلب گفت: تا زمان طراحی و پیاده‌سازی پورتال نباید کارهای قبلی صورت‌ گرفته در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و دیگر مراکز وابسته، تعطیل یا کم ‌رنگ شوند بلکه ابتدا باید بستر جدیدی ایجاد کرده و سپس برای عملیاتی کردن آن و هجرت از سامانه‌های متکثر فعلی به پورتال جامع، هزینه کنیم.

وی افزود: افزایش حضور حوزه علمیه در فضای مجازی و ارائه خدمات لازم در بستر شبکه‌های دیجیتالی امری ضروری است و حوزه علمیه باید هر چه سریعتر نقاط خلأ را در این زمینه با هوشمندی و سرعت به طور کامل شناسایی کند.

کد مطلب 890835

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