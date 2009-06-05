دومین جلسه کمیته پورتال جامع حوزه های علمیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسنزاده دبیر شورای فناوری اطلاعات شورای عالی حوزههای علمیه و دبیر کمیته پورتال جامع حوزههای علمیه در دومین جلسه کمیته پورتال شورای عالی حوزه علمیه با اعلام این مطلب گفت: تا زمان طراحی و پیادهسازی پورتال نباید کارهای قبلی صورت گرفته در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و دیگر مراکز وابسته، تعطیل یا کم رنگ شوند بلکه ابتدا باید بستر جدیدی ایجاد کرده و سپس برای عملیاتی کردن آن و هجرت از سامانههای متکثر فعلی به پورتال جامع، هزینه کنیم.
وی افزود: افزایش حضور حوزه علمیه در فضای مجازی و ارائه خدمات لازم در بستر شبکههای دیجیتالی امری ضروری است و حوزه علمیه باید هر چه سریعتر نقاط خلأ را در این زمینه با هوشمندی و سرعت به طور کامل شناسایی کند.
دومین جلسه کمیته پورتال جامع حوزه های علمیه با موضوع تحلیل و بررسی سرویسها و خدمات قابل ارائه در پورتال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسنزاده دبیر شورای فناوری اطلاعات شورای عالی حوزههای علمیه و دبیر کمیته پورتال جامع حوزههای علمیه در دومین جلسه کمیته پورتال شورای عالی حوزه علمیه با اعلام این مطلب گفت: تا زمان طراحی و پیادهسازی پورتال نباید کارهای قبلی صورت گرفته در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و دیگر مراکز وابسته، تعطیل یا کم رنگ شوند بلکه ابتدا باید بستر جدیدی ایجاد کرده و سپس برای عملیاتی کردن آن و هجرت از سامانههای متکثر فعلی به پورتال جامع، هزینه کنیم.
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