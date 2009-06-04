جیغ و فریاد مرغ دریایی جان اعضای خانواده‌ را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آسوشیتد پرس، جسیکا پرایسون 31ساله زمانیکه در حال قدم زدن در خیابانی در شهر ساحلی سالت لیک امریکا بود، با شنیدن صدای جیغ و فریادی بلند یک مرغ دریایی متوجه دود و آتش گرفتن خانه همسایه می‌شود و بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی را در جریان آتش‌سوزی قرار می‌دهد.

پدر خانواده پتسون این رفتار شگفت‌انگیز مرغ دریایی را به خاطر حادثه سال گذشته می‌داند و می‌گوید: پسر کوچکم سال گذشته تخم این مرغ دریایی را در حالیکه در حیات پشتی خانه‌مان روی زمین افتاده بود پیدا کرد و با مراقب بسیار جان جوجه این پرنده را نجات داد بی‌شک این مرغ دریایی برای تشکر از پسرم جان ما را نجات داده است.

نیروهای امداد با حضور در صحنه آتش‌سوزی ابتدا اعضای خانواده پتسون‌ را از میان شعله‌های آتش خارج و سپس آتش خانه را مهار می‌کنند و متوجه می‌شوند اگر مرغ دریایی فریاد نمی‌زد و زن همسایه از آتش‌سوزی باخبر نمی‌شد بی‌شک سقف چوبی خانه بر سر 4 نفر اعضای خانواده پتسون فر می‌ریخته است.