کاهش مدت انتظار زائران ایرانی برای انگشت نگاری در بدو ورود به عربستان

حسن شیران در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر با اعلام این مطلب گفت: در هفته های قبل شاهد معطلی بسیار زیاد زائران ایرانی برای انگشت نگاری بودیم به طوری که در بعضی مواقع زائرات بیش از 10 ساعت معطل می شدند ولی با پیگیریهای انجام شده و با همکاری مناسب مسئولین عربستان این مشکل برطرف شده است.



مسئول ستاد عمره جده افزود: انگشت نگاری و اسکن تصاویر از مسافرین به این کشور براساس قانون انجام شده و اختصاص به کشوری خاص ندارد ولی معطلی زیاد باعث خستگی روحی و جسمی زائران می شد که در روزهای گذشته میزان انتظار زائران برای انگشت نگاری و اسکن تصاویر به حداقل رسیده است.



وی افزود: برخی از کاروانهایی که در روزهای گذشته از جده وارد عربستان شده اند همزمان با اجرای قانون انگشت نگاری با انتظاری 1 تا 5/1 ساعته وارد خاک عربستان شده اند و هم اکنون نیز تلاش می شود این مدت کاهش یابد.

کد مطلب 890886