تحلیل مشاور قطبی از دیدار ایران - کره شمالی/ بکش تا زنده بمانی

مرتضی محصص در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در خصوص دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل کره شمالی که روز شنبه هفته پیش رو در پیونگ یانگ کره شمالی برگزار می شود، گفت: من روز سه شنبه از کره جنوبی به ایران برگشتم تا برای دیدار با امارات در کنار کادر فنی باشم.

مشاور تیم ملی هستم نه عضو کادر فنی

وی در پاسخ به این پرسش که "چرا همراه تیم ملی به کره شمالی نرفته است؟"، اظهار داشت: من مشاور فنی تیم ملی هستم نه عضو کادر فنی این تیم اما از طریق ایمیل اطلاعات لازم را به کادر فنی تیم ملی و افشین قطبی منتقل می کنم.

اطلاعات کامل از وضعیت تیم ملی کره شمالی

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال در مورد شناختی که کادر فنی از تیم کره شمالی به دست آورده است، اظهار داشت: کسب اطلاعات از تیم ملی کره شمالی بسیار مشکل است اما ما نوار مسابقات اخیر این تیم را تهیه کرده‌ایم، همچنین با توجه به اینکه دستیار اول سرمربی تیم ملی کره شمالی دو سال پیش در کلاس آموزشی که من در این کشور برگزار کردم حضور داشت، اطلاعات کاملی از وضعیت این تیم دارم.

نباید وحشت و هراسی از کره شمالی داشته باشیم

مدرس فدراسیون جهانی فوتبال، کره شمالی را تیمی سرعتی و خطرناک در حمله خواند و اضافه کرد: نباید وحشت و هراسی از این تیم داشته باشیم زیرا بسیار امیدوارم بازیکنان تیم ملی با انگیزه بالایی که دارند بتوانند در این دیدار نتیجه لازم را کسب کنند.

بازیکنان ایرانی تجربه موفقیت در بازی‌های بزرگ را دارند

وی افزود: بازیکنان ایرانی چشم و گوش بسته نبوده و تجربه موفقیت در بازی‌های بزرگ و مهمتری را دارند. این ویژگی شانس تیم ملی را برای غلبه بر کره شمالی بیشتر می کند.

باید به قطبی اعتماد کنیم

وی اضافه کرد: قطعا تیم ایران با چند تغییر نسبت به دیدار با چین مقابل کره شمالی به میدان می رود. باید به افشین قطبی حق بدهیم و به او اعتماد کنیم زیرا بازیکنان تیم به او ایمان و اعتقاد دارند و همین موضوع به موفقیت تیم ملی بیش از پیش کمک می کند.

خط هافبک تعیین کننده است

رئیس کمیته آموزشی فدراسیون فوتبال ادامه داد: خط میانی ایران در این دیدار تعیین کننده است و باید منتظر بود تا دید افشین قطبی از چه کسانی در این پست استفاده می کند. البته نکته مهم در این بازی این است که تیم "پرس" را به خوبی اجرا کند و به بازیکنان کره شمالی فضا ندهد تا از سرعت خود استفاده کنند.

نیمه اول دیدار کره شمالی - ایران مهم است

وی نیمه اول دیدار کره شمالی - ایران را با اهمیت خواند و افزود: اگر نیمه اول را با پیروزی پشت سربگذاریم که چه بهتر اما اگر این نیمه با نتیجه مساوی به پایان برسد شانس برای پیروزی ما بیشتر می شود زیرا کره شمالی که یک بازی بیشتر از ایران دارد و بازی آخرش را باید درعربستان برگزار کند می خواهد برای قطعی کردن صعود خود به جام جهانی در این دیدار پیروز شود و هر چه از زمان بازی سپری شود آنها بیش از گذشته تحت فشار روانی قرار می گیرند و همین موضوع به ما کمک می کند به پیروزی نزدیک‌تر شویم و حداقل با پیروزی یک یا 2 بر صفر میزبان خود را شکست داده و از این مهلکه نجات یابیم.

تیم ملی مقابل چین عملکرد بدی نداشت

محصص در مورد عملکرد بازیکنان ایران مقابل چین و انتقاداتی که بزرگان فوتبال از این بازی داشتند، گفت: بازیکنان تیم ملی در این دیدار عملکرد بدی نداشتند و پیشرفت‌هایی که در تیم ایجاد شده بود، بسیار محسوس بود. فقط این را می گویم که ذهنیت شکست مقابل چین نباید منفی باشد زیرا همان شب فرانسه مقابل نیجریه مغلوب شد.

شکست مقابل چین به سود ما بود

مشاور فنی افشین قطبی افزود: چین دو روز پیش از دیدار با ایران مقابل آلمان به تساوی ارزشمند یک بر یک رسیده بود و سرمربی آلمان در اظهارنظری جالب توجه اعلام کرد چینی‌ها با عملکرد خوب خود ما را غافلگیر کردند. با این شرایط باید گفت ما بازنده بدی نبودیم و این نتیجه خیلی به سود ما بود.

تمام فوتبال در زمین مسابقه نیست

مدرس فدراسیون جهانی فوتبال با بیان اینکه تمام فوتبال در زمین نیست و خارج از زمین هم باید برای موفقیت یک تیم تغییرات مثبت ایجاد شود، حضور "تکنیسین ویدیو" در تمرین تیم ملی را یک نقطه مثبتی دانست و اظهار داشت: شما بازی منچستر - بارسلونا را به یاد بیاورید. گواردیرلا، سرمربی تیم بارسلونا پیش از آن دیدار صحبت‌های کلیشه‌ای همیشگی را برای بازیکنان مطرح نکرد . او تلویزیون بزرگ باشگاه بارسلون را با هواپیمای شخصی تیم به ایتالیا برد، کشوری که به راحتی می توان چنین تلویزیون را در آن کشور تهیه کرد و پیش از آن بازی شش دقیقه از صحنه‌های فیلم گلادیاتورها را برای بازیکنان بارسلونا پخش کرد که کار جدید و ارزشمندی بود.

باید بکشی تا زنده بمانی

وی دراین خصوص اضافه کرد: قطعا فینال لیگ قهرمانان اروپا بعد از جام جهانی یکی از پر بیننده ترین برنامه های تلویزیونی و همچنین مسابقه ای است که از لحاظ مالی و پرستیژ اهمیت زیادی دارد و پخش چنین فیلمی که محتوای اصلی آن این است که "باید بکشی تا زنده بمانی"، تاثیر روحی بسیاری روی بازیکنان تیم بارسلونا گذاشت. قطعا بازیکنان از شنیدن صحبت‌های کلیشه ای و تکراری خسته اند و گواردیرلای 38 ساله به همین کوچکترین جزئیات هم توجه کرد تا تیمش در این دیدار مهم پیروز شود.

قطبی تغییراتی مثبت در تیم ملی ایجاد کرده است

محصص افزود: ما هم باید به تفکرات مربیان جوان خود که مسیر فکری جدیدی را در فوتبال ایران ایجاد کرده‌اند همانند دایی و قطبی احترام بگذاریم. قطعا بازیکنان ما نسبت به بازیکنان سال 96 خواسته‌های بسیار متنوع تری دارند و آنالیز تمرین که خیلی‌ها حضور موفق در آن را مهمتر از مسابقه می دانند، بسیار ارزشمند است. کاری که از سوی قطبی در این چند روز صورت گرفته و این تغییر بسیار مثبتی در تیم ملی است.

ایران از لحاظ برتری هجومی یکی از بهترین تیمهای آسیاست

مشاور فنی افشین قطبی همچنین تاکید کرد: تیم ملی در زمانی که در موقعیت هجومی قرار می گیرد، از لحاظ برتری هجومی یکی از بهترین تیمهای آسیاست اما اگر بتواند در زمان حفظ توپ و دفاع هم چنین عملکردی داشته باشد، ما می توانیم به راحتی در بازی‌های بزرگ به موفقیت دلخواه دست یابیم و خود را همچنان به عنوان یکی از قدرت‌‌های بزرگ فوتبال آسیا بار دیگر معرفی کنیم.

قطبی آبروی خود را فدای نام‌ها نمی کند

وی در خصوص اینکه گفته می شود در فهرست افشین قطبی نام بازیکنان مطرحی به چشم نمی خورد و او از تیم پرسپولیس بازیکنان زیادی را به اردوی تیم ملی دعوت کرده است، اظهار داشت: قطعا افشین قطبی نمی آید آبروی خود را فدای دوستی‌ها و نام‌ها کند. او سعی دارد بهترین‌ها را انتخاب و در این دیدارهای مهم به میدان بفرستد چرا که این مسابقات دوستانه و محلی نیست و شکست در آن می تواند حکم برکناری سرمربی را صادر کند.

تعویض‌های کلیدی در دقایق پایانی

وی با بیان اینکه دلایل بسیاری برای پیروزی ایران مقابل کره شمالی چه از لحاظ تاکتیکی و چه از لحاظ تکنیکی وجود دارد اما صلاح نیست در این مقطع آنها را بیان کرد در خصوص افت بدنی بازیکنان ایران از دقیقه 75 به بعد تاکید کرد: در فوتبال تعویض‌های کلیدی برای این دقایق گذاشته شده است. تیمی مانند منچستر در هفته‌های پایانی لیگ برتر انگلستان با تغییرات کلیدی الکس فرگوسن به پیروزی دست یافت و قطعا در بازی با کره شمالی هم این تغییرات کلیدی می تواند شرایط بازی را به نفع تیم ملی تغییر دهد. این تعویض‌ها برای وقت تلف کردن نبوده و قطبی می تواند با بازیکنان کلیدی که روی نیمکت دارد، روند بازی را عوض کند.

در کره شمالی دو تیم داریم

محصص در پایان گفت: ما در کره دو تیم داریم و نزدیک بودن قدرت فنی و بدنی بازیکنان نیمکت نشین با بازیکنان درون زمین دست‌های مربی را برای ایجاد تغییرات مثبت در لحظات حساس این دیدار بازتر می کند و تیم ملی می تواند از این مزیت برای رسیدن به موفقیت استفاده کند.