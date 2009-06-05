کتابهای درسی افغانستان در ایران چاپ می‌ شود

رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: نمایندگانی از اتحادیه صادرکنندگان چاپ ایران طی سفرهایی به این کشور رایزنیهایی را در این خصوص انجام داده‌اند که تا کنون 70 درصد از کارها نیز پیش رفته است.



رئیس اتحادیه صادرکنندگان چاپ در ادامه عنوان کرد: هدف ما این است که بتوانیم روزی همچون کشور هندوستان بسیاری از محصولات چاپی کشورهای دیگر را تولید کنیم. این امر در ایران قابل دستیابی است اما به برنامه‌ریزیهای منطقی و بلندمدت نیاز دارد.



وی با بیان این‌که صنعت چاپ ایران ظرفیتهای زیادی برای توسعه صادرات دارد اظهار داشت: ایران هم اکنون در حوزه چاپ پیشرفتهای خوبی داشته و می‌تواند در زمینه صادرات محصولات چاپی خود در منطقه حرف اول را بزند.

رضایی همچنین از برپایی اولین دوره نمایشگاه چاپ عربستان در مهر ماه سال جاری خبر داد و گفت: از هم اکنون از داوطلبان صنعت چاپ ایران برای شرکت در این نمایشگاه ثبت نام می‌کنیم.

وی افزود: داوطلبانی که مایل هستند برای شرکت در این نمایشگاه ثبت نام کنند تا پایان خرداد ماه وقت دارند برای ثبت نام به دفتر اتحادیه صادرکنندگان چاپ به نشانی خیابان سرهنگ قائدی، خیابان علایی، شماره پنج، طبقه دوم مراجعه کنند.

رضایی تصریح کرد: مسئولان برگزاری نمایشگاه چاپ عربستان برای شرکت کنندگان‌ ایرانی در این نمایشگاه حدود 300 متر فضا در نظر گرفته‌اند.

به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان چاپ، نمایشگاه چاپ و بسته بندی عربستان (PPPP 2009) از 26 تا 29 مهرماه سال جاری (18 تا 21 اکتبر 2009) در شهر ریاض برگزار می‌شود.