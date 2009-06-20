دیدار دو بازیکن استقلال با آشتیانی/ پیشنهاد به پولادی، دلجویی از حیدری

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به نظر عبدالصمد مرفاوی، سرمربی استقلال مهرداد پولادی یکی از بازیکنان مدنظر باشگاه برای تمدید قرارداد است. وی که با توجه به سنش جزء سهمیه زیر 23 ساله های استقلال قرار می گیرد امروز در محل باشگاه حاضر شد و با مدیرعامل باشگاه و همچنین سرمربی تیم استقلال دیدار کرد.

در این دیدارها مسئولین استقلال تمدید قرارداد را به پولادی پیشنهاد کردند و قرار شد در روزهای آینده در خصوص چگونگی قرارداد همکاری جدید پولادی و استقلال اقدام شود.

خسرو حیدری دیگر بازیکن استقلال نیز که به همراه تیم ملی فوتبال کشورمان در کره جنوبی بسر می برد، امروز با واعظی آشتیانی دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست حیدری وضعیت خود در تیم ملی و شرایط تیم ملی در بازی آخر مقابل کره جنوبی را برای مدیر عامل استقلال تشریح کرد و با ابراز ناراحتی از اینکه فرصتی برای بروز شایستگی هایش آنطور که باید و شاید در تیم ملی به دست نیاورده آرزو کرد در آینده مجال بیشتری در تیم ملی و استقلال داشته باشد.

مدیرعامل استقلال نیز در این دیدار ضمن دلجویی از خسرو حیدری اظهار داشت: که وی از جمله بازیکنان با اخلاق و با تکنیک فوتبال ایران است و هرچند از شایستگی های وی در تیم ملی استفاده نشد امید می رود در لیگ جدید با توانی بیشتر و درخشش در استقلال جایگاه ثابت خود را در تیم ملی ایران نیز به دست آورد.