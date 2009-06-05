به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی که یکی از بازیکنان تاثیرگذار در قهرمانی تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود، بالاخره پس از کش و قوس فراوان موافقت خود را برای تمدید قرارداد با این تیم اصفهانی اعلام کرد.

شمسایی که قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با باشگاه فولادماهان اصفهان تمدید کرده است، از روز شنبه هفته پیش رو در تمرینات این تیم اصفهانی حضور می یابد. وحید شمسایی هم مانند دیگر بازیکنان تیم فوتسال فولادماهان اصفهان که در حال آماده سازی برای حضور در مسابقات جام باشگاههای آسیا هستند، تیم ملی را در پیکارهای جایزه بزرگ برزیل همراهی نمی کند.

تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان در فصل آتی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور و رقابتهای جام باشگاه‌های آسیا از وجود مهره‌های شاخصی چون وحید شمسایی، مصطفی نظری، محمد طاهری، محمد کشاورز و علی اصغر حسن زاده استفاده خواهد کرد.

نماینده کشورمان در نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا که خود را برای حضور قدرتمند در این مسابقات آماده می کند، برپایی اردو در اسپانیا را در دستور کار خود داشت اما به علت تاخیر در دریافت روادید، سفر اصفهانی‌ها به این کشور منتفی شد.

بدین ترتیب تمرینات تیم فوتسال فولادماهان اصفهان تا زمان آغاز مسابقات جام باشگاههای آسیا در شهر اصفهان پیگیری می شود. این تیم تا پیش از آغاز مسابقات آسیایی چند دیدار دوستانه با تیم‌های داخلی برگزار خواهد کرد. تیم‌های آلومینیوم اراک، فیروز صفه اصفهان و ارم کیش قم تاکنون برای دیدار با فولاد ماهان اصفهان اعلام آمادگی کرده‌اند.