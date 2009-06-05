موسوی مناطق جنگ زده غرب کشور را بازسازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جهانبخش امینی پنجشنبه در همایش حامیان موسوی در جمع روسای ایلات و عشایر استان کرمانشاه با اشاره به مناظره موسوی و احمدی نژاد اظهار داشت: این درست نیست که کسی به خاطر مدیریتی کوتاه مدت بی احترامی کند و ستون نظام را بلرزاند و با نشان دادن عکس همسر کاندیدای مقابل، توهین آشکار کند در حالی که جهان نظاره گر این صحنه هاست.

وی بیان کرد: توهین، افترا و تخریب چهره های برجسته نظام کار پسندیده ای نیست.

امینی در ادامه به تعهد میرحسین موسوی برای بازسازی مناطق جنگ زده غرب کشور اشاره کرد و گفت: اطمینان داریم با پیگیری های میرحسین موسوی این تعهدات انجام می شود.

نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی برحضور گسترده ملت ایران برای به اهتزار در آوردن پرچم سبز در پای صندوقهای رای تاکید کرد.

در ادامه یکی از فعالان ستاد مرکزی میرحسین موسوی در استان کرمانشاه نیز با اشاره به نقش غیر قابل انکار موسوی در زمان جنگ اظهار داشت: موسوی در آن زمان حساس، کشور را با نفت بشکه ای هشت دلار اداره می کرد اما چگونه است که دولت نهم نمی تواند کشور را با نفت بشکه ای 140 دلار اداره کند.

محمد نجفی افزود: من به شما اطمینان می دهم که موسوی اقتصاد ملی را می فهمد و قصد دارد اقتصاد ملی را ارزشمند و قدرتمند کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تذکر دلسوزانه اساتید برجسته اقصاد کشور به دولت نهم، گفت: این اقتصاد دانان تقاضا کردند که دولت نهم دست از سیاستهای غلط خود بردارد اما این دولت با اصرار راه خود را بدون توجه به نظر کارشناسان ادامه داد.

این همایش در منطقه میاندربند کرمانشاه و با میزبانی بزرگان و روسای عشایر این منطقه برگزار شد.