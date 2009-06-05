حضور فعال مردم در صحنه انتخابات کشور را از تهدیدات حفظ می کند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، داود احمدی نژاد شامگاه پنجشنبه در مراسم سالگرد سردار محمد اسماعیلی از فرماندهان دفاع مقدس در مسجد 14معصوم آمل گفت: ایران اسلامی در طول 30 سال گذشته همواره مورد هجمه های زیاد دشمنان قرار گرفته که همواره با هوشیاری مردم خنثی شد.

وی با تاکید بر اینکه امروز دشمنان انقلاب با تمام وجود در مقابل ارزشهای نظام ایستاده و با به کارگیری تمام روشها در صدد هستند تا اتحاد را از کشور سلب کنند، عنوان کرد: دشمنان نظام به خیال خام خود با همراهی برخی در صدد تغییر در کشور بوده و می خواهند سایه شوم را برسر ما بگذارند.



نماینده ویژه رئبس جمهور اظهار داشت: دشمن امروز می خواهد صف متحدی را که اکنون میان مردم و مسئولان دلسوز کشور وجود دارد با ترفندهای مختلف تضعیف و کم رنگ کنند.

احمدی نژاد اظهار داشت: یکی از اقداماتی که دشمنان از چند سال قبل آغاز و هچنان بر روی آنان سرمایه گذاری می کنند، تهاجم فرهنگی است.

وی تاکید کرد: مادامی که انسجام، وحدت، یکدلی و ایثارگری در کشورمان در جریان باشد هیچ توطئه و ترفندی در ایران اسلامی کار ساز نخواهد شد.



احمدی نژاد همچنین به ایثارگری های جوانان در طول دفاع مقدس اشاره کرد و رمز ماندگاری کشورمان را در سایه مجاهدتها و ایثارگری آنان در دوران دفاع مقدس دانست.

وی در پایان از مقام شامخ شهدای انقلاب و سردار اسماعیلی تجلیل کرد.