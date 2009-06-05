محمد مسعود تهیه‌کننده این پروژه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "سرزمین کهن" در لوکیشنی در خیابان لاله‌زار ادامه دارد و تاکنون 20 درصد از کل پروژه ضبط شده و بهرام دهقان همزمان با تصویربرداری مشغول تدوین است.

وی در ادامه افزود: بخش‌هایی از این مجموعه در شهرک غزالی، ورامین و قزوین ضبط می‌شود. به صورت مقطعی به شهرک رفته‌ایم و بخش‌هایی از کار را در آنجا ضبط کردیم، اما هنوز زمان رفتن به ورامین و قزوین مشخص نشده است.

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "سرزمین کهن" 15 آذر پارسال آغاز شد. در این مجموعه بیتا فرهی، میترا حجار، فرهاد قائمیان، پژمان بازغی، هنگامه قاضیانی، جعفر دهقان، ثریا قاسمی، الهام حمیدی، امیر آقایی، پرویز پورحسینی و ... به ایفای نقش می‌‍پردازند.

این مجموعه در سه فاز ضبط می‌شود و داستان زندگی پسربچه‌ای از زمان یکسالگی (همزمان با تبعید رضاشاه از ایران) را به تصویر می‌کشد که مراحل مختلف زندگی او با بسیاری از حوادث سیاسی و اجتماعی ایران همراه می‌شود.

این مجموعه 40 قسمتی با فیلمنامه علیرضا طالب‌زاده به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه ساخته می‌شود و عوامل آن عبارتند از تصویربردار: محمدرضا سکوت، طراح گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: مجید میرفخرایی، برنامه‌ریز: مجید فاضلی، صدابردار: بهمن اردلان، دستیار کارگردان: رضا بختیاری نیک و جلوه‌های ویژه: بهنام خاکسار.

تبریزی پیش از این مجموعه‌های تلویزیونی "شهریار" و "دوران سرکشی" را کارگردانی کرده که به ترتیب از شبکه‌های دو و تهران روی آنتن رفتند.