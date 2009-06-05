بهزاد غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دریافت مبلغ 90 میلیون تومان بابت حضورش در تیم ملی گفت: این خبر کذب محض است زیرا من مدارکی دارم که ثابت می کند چقدر از فدراسیون دریافت کرده ام، به همین دلیل به خاطر انتشار چنین خبر کذبی از منبع منتشر کننده آن شکایت خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: در روزهایی که بازیکنان و مربیان برای حضور یا هدایت تیم‌های باشگاهی رقم‌های نجومی دریافت می کنند، ما حتی حق واقعی خود را نگرفتیم، آنوقت می گویند بنده چنین مبلغی را دریافت کرده ام. متاسفانه عده ای با بیان این مطالب کذب می خواهند علی دایی را خراب کنند.

مربی پیشین دروازه بان‌های تیم ملی در مورد دیدار ایران با کره شمالی هم تاکید کرد: قطعا دو تیم در این دیدار، بازی سختی را پیش رو دارند و هرتیمی که بهتر از موقعیت‌های خود استفاده کند، برنده مسابقه لقب خواهد گرفت.

غلامپور در پایان گفت: امیدوارم ملی پوشان ایران در این دیدار قدر موقعیت‌های خود را بدانند زیرا کره شمالی برای صعود به جام جهانی با تمام توان به میدان می آید اما اگر بازیکنان ایران خودشان باشند و به خوبی از فرصت‌های بدست آمده استفاده کنند، 3 امتیاز حساس و ارزشمند این دیدار را کسب خواهند کرد.