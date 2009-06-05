تبدیل ایران به قدرت اول منطقه بدون مشارکت جوانان امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فریدون سلیمانی صبح جمعه در جمع دانشجویان و جوانان ستاد محسن رضایی در سنندج اظهار داشت: تبدیل کشور ایران به عنوان قدرت اول منطقه در زمینه های علمی و اقتصادی بدون حضور و مشارکت گسترده جوانان در بدنه های اجرایی و مدیریتی امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: در طول سالهای گذشته و حتی دولت نهم شعار استفاده از جوانان به عنوان یکی از اولویتهای کاری مطرح می شد اما زمانی که به مرحله اجرا می رسید همه از انجام آن طفره می رفتند و در عمل فضای برای حضور جوانان در عرصه های مدیریتی و اجرایی فراهم نبود.

رئیس ستاد مردمی حامیان محسن رضایی در کردستان بیان داشت: امروز بافت جمعیتی در کشور ما جوان است و می توان از این پتانسیل ویژه البته با در پیش گرفتن مدیریتی کارآمد و صحیح و با برنامه ریزی مناسب زمینه های شکوفا شدن استعدادها و خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم را در عرصه های گوناگون فراهم کرد.

سلیمانی عنوان کرد: شعار استفاده از جوانان بدون ارائه راهکار عملی امکان پذیر نیست و وقتی که انتخابات به پایان می رسد دیگر کسی پاسخگویی شعارهایی که مطرح کرده نیست اما برنامه ها و راهکارهای محسن رضایی برای استفاده از جوانان کاربردی و امکان اجرایی بیشتری دارد.

وی همچنین سیاستهای کنونی حاکم بر مراکز آموزش عالی کشور را نامناسب خواند و افزود: ما در حالی شعار عدالت را در جامعه مطرح می کنیم که سیاستهای اتخاذ شده در بخش آموزش عالی به ویژه در دانشگاه ها به هیچ وجه در این راستا نیست.

سلمیانی در پایان یادآور شد: مردم با انتخاب محسن رضایی زمینه را برای استفاده از مدیریت علمی فراهم می کنند زیرا وی معتقد است کشور را بدون مدیریتی علمی نمی توان اداره کرد.