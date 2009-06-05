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۱۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۹

مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبری جهان از شب گذشته تا امروز صبح به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

- سازمان عفو بین الملل خواستار فشار بر دولت سریلانکا درباره اوضاع انسانی در این کشور شد.

- سومین وزیر کابینه گوردون براون نخست وزیر انگلیس نیز استعفا کرد.

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفر دوره ای به اروپا را با دیدار از آلمان آغاز کرد.

- ژول فیتز گیبن وزیر دفاع استرالیا از مقام خود استعفا کرد.

- کره شمالی، وجود هرگونه ناظر در دادگاه جاسوس های آمریکایی دستگیر شده را رد کرد.

- هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا پس از چهار روز غیبت در صحنه سیاسی این کشور به سبب  نگرانی از ترور خود بالاخره در ملا عام ظاهر شد.

- با اعلام لغو موقت حکومت نظامی در دره سوات،دور تازه ای از فرار مردم پاکستان از این منطقه آغاز شد.

- مورگان چانگیرای رهبر حزب مخالف زیمبابوه اعلام کرد هیچ دشمنی بین وی و رابرت موگابه رئیس جمهور وجود ندارد.

- معاون وزیر امور خارجه روسیه، حضور نیروهای بین المللی حافظ صلح در گرجستان را برای حفظ ثبات و امنیت آن ضروری دانست.

کد مطلب 890976

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