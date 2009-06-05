مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- سازمان عفو بین الملل خواستار فشار بر دولت سریلانکا درباره اوضاع انسانی در این کشور شد.
- سومین وزیر کابینه گوردون براون نخست وزیر انگلیس نیز استعفا کرد.
- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفر دوره ای به اروپا را با دیدار از آلمان آغاز کرد.
- ژول فیتز گیبن وزیر دفاع استرالیا از مقام خود استعفا کرد.
- کره شمالی، وجود هرگونه ناظر در دادگاه جاسوس های آمریکایی دستگیر شده را رد کرد.
- هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا پس از چهار روز غیبت در صحنه سیاسی این کشور به سبب نگرانی از ترور خود بالاخره در ملا عام ظاهر شد.
- با اعلام لغو موقت حکومت نظامی در دره سوات،دور تازه ای از فرار مردم پاکستان از این منطقه آغاز شد.
- مورگان چانگیرای رهبر حزب مخالف زیمبابوه اعلام کرد هیچ دشمنی بین وی و رابرت موگابه رئیس جمهور وجود ندارد.
- معاون وزیر امور خارجه روسیه، حضور نیروهای بین المللی حافظ صلح در گرجستان را برای حفظ ثبات و امنیت آن ضروری دانست.
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