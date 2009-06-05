مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- سازمان عفو بین الملل خواستار فشار بر دولت سریلانکا درباره اوضاع انسانی در این کشور شد.

- سومین وزیر کابینه گوردون براون نخست وزیر انگلیس نیز استعفا کرد.

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفر دوره ای به اروپا را با دیدار از آلمان آغاز کرد.

- ژول فیتز گیبن وزیر دفاع استرالیا از مقام خود استعفا کرد.

- کره شمالی، وجود هرگونه ناظر در دادگاه جاسوس های آمریکایی دستگیر شده را رد کرد.

- هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا پس از چهار روز غیبت در صحنه سیاسی این کشور به سبب نگرانی از ترور خود بالاخره در ملا عام ظاهر شد.



- با اعلام لغو موقت حکومت نظامی در دره سوات،دور تازه ای از فرار مردم پاکستان از این منطقه آغاز شد.

- مورگان چانگیرای رهبر حزب مخالف زیمبابوه اعلام کرد هیچ دشمنی بین وی و رابرت موگابه رئیس جمهور وجود ندارد.

- معاون وزیر امور خارجه روسیه، حضور نیروهای بین المللی حافظ صلح در گرجستان را برای حفظ ثبات و امنیت آن ضروری دانست.

