به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: ما نمی توانیم بگوئیم که تمام کارهایمان در وزارت علوم درست بوده و حتما نقدهایی هم به این وزارتخانه وارد است اما اینکه عنوان شود تنها توسعه کمی صورت گرفته و هیچ توسعه کیفی نبوده کم لطفی است.

وی خاطر نشان کرد: پیش از سال 84 میزان قراردادهایی که کل دانشگاههای کشور با صنعت منعقد کرده بودند در حدود 80 میلیارد تومان بوده در حالی که تنها در سال گذشته این میزان در حدود 500 میلیارد تومان بوده است.

وزیر علوم ادامه داد: بدون شک ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از مهمترین ابعاد کیفی سازی دانشگاههای کشور است. شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری که یکی از افتخارات نظام است در طول سالهای اخیر چندین برابر رشد داشته اند و به سمت تبدیل علم به محصول و در نهایت تجاری سازی علم حرکت کرده اند.

زاهدی خاطرنشان کرد: اینکه برخی عنوان می کنند آمار مقالات تنها از نظر کمی ارائه می شود نه از نظر کیفی قدری کم لطفی است زیرا کمیت مقالات علمی نیز شاخصی مهم در جهان بوده و به عنوان پیشرفت یک کشور تلقی می شود.

وی تاکید کرد: هیچ کجای دنیا مقالات با کیفیت بالاتر و پائین تر را جدا نمی کنند اما در این مسئله که باید کیفیت مقالات علمی خود را ارتقا دهیم کیفیت تردیدی نیست.

وزیر علوم گفت: درحال حاضر ما در هفت رشته در منطقه حرف اول را می زنیم و برای اولین بار دو دانشگاه از ایران در رتبه بندی جهانی جایگاه مناسبی پیدا کرده اند. اگرچه مشکلاتی وجود دارد اما ما نباید چشممان را بر روی موفقیتها ببندیم.

زاهدی در پاسخ به این سئوال که برخی از تغییر متعدد روسای دانشگاههای بزرگ کشور در دولت نهم انتقاد کرده اند افزود: ما همه روسای دانشگاهها را تغییر نداده ایم وتنها روسای دانشگاه های تهران و شهید بهشتی تغییر کرده اند. تغییر مدیریت دانشگاهها در اختیار وزیر است زیرا اگر وزیر نتواند با یک رئیس دانشگاه تعامل دو طرفه داشته باشد در نهایت این دانشگاه است که متضرر خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر وزیر علوم رئیس یک دانشگاه را قبول نداشته باشد و اختلاف میان آنها وجود داشته باشد دانشگاه دچار مشکل خواهد شد.