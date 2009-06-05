رشته های مشمول بومی گزینی علوم پزشکی به 10 رشته افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیایی چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده رشته های مشمول بومی گزینی علوم پزشکی به 10 رشته افزایش یافت.

پذیرش بومی در رشته علوم آزمایشگاهی

وی اضافه کرد: علاوه بر 9 رشته ای که پیش از این در مقطع کارشناسی اعلام شده بود که به صورت بومی گزینی پذیرش می شوند، رشته علوم آزمایشگاهی نیز در همه استانهای کشور وجود دارد و از این پس پذیرش در آن به صورت بومی گزینی صورت می گیرد.

افزایش پنج درصدی ظرفیت پذیرش در رشته های علوم پزشکی

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت درصد افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های علوم پزشکی را نسبت به سال گذشته پنج درصد عنوان کرد و گفت: در مجموع 17 هزار نفر به عنوان ظرفیت پذیرش تعیین شده است که پیش بینی می شود پس از جابجایی ها و تکمیل ظرفیت حدود 20 هزار نفر در این رشته پذیرفته شوند.

وی اضافه کرد: در سه رشته مقطع دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی سهمیه های جدیدی با توجه به ایجاد دانشکده های جدید بوجود آمده است.

دو هزار و 700 داوطلب در کنکور 88 وارد رشته پزشکی می شوند

ضیایی در خصوص ظرفیت پذیرش گفت: بالاترین ظرفیت پذیرش در رشته های علوم پزشکی مربوط به رشته پزشکی با دو هزار و 700 دانشجو و پس از آن پرستاری با دو هزار و 300 دانشجو است. در هر کدام از رشته های داروسازی و دندانپزشکی نیز 700 نفر پذیرفته می شوند.

وی در خصوص شانس قبولی داوطلبان کنکور در رشته های پرطرفداری از جمله پزشکی یادآور شد: با توجه به نحوه بومی گزینی که در سال جاری از سوی سازمان سنجش اعلام شده است، علاوه بر اینکه داوطلبان آزاد شانس قبولی بالاتری دارند از سوی دیگر داوطلبان مناطق محروم که دارای رتبه های بالایی هستند نیز می توانند در رشته های مورد نظر خود در سایر شهرها پذیرفته شوند و بومی گزینی شانس آنها را کم نمی کند.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت اضافه کرد: انتخاب رشته داوطلبان رشته های علوم پزشکی رشته محور است. به این معنی که دانشجویی که رتبه کمتر از 200 در کنکور کسب می کند معمولا ابتدا رشته پزشکی را در دانشگاههای تهران انتخاب می کند و سپس شهر خود را.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی اگر هیچ سهمیه ای اعمال نشود معمولاً داوطلبان به صورت 45 درصد رشته های بومی را انتخاب می کنند. در واقع نحوه بومی گزینی که در سال جاری اعمال می شود با انتخاب طبیعی در تعارض نیست.

ضیایی گفت: در رشته های علوم پزشکی ماندگاری نیروی انسانی اهمیت زیادی دارد و مهم این است که داوطلبان بومی در مناطق محروم و غیر برخوردار نیز از شانس قبولی یکسانی با سایر مناطق برخوردار باشند.