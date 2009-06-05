امضا طومار 8 متری خانواده های ایثارگر کرمانشاهی در حمایت از موسوی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جعفر همتی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته ایثارگران ستاد موسوی در استان کرمانشاه با اجرای طرح منزل به منزل، ارتباطی موثر و پویا با اکثر خانواده های ایثارگر این استان برقرار کرده که نتیجه آن امضای طوماری هشت متری توسط این خانواده ها در حمایت از میرحسین موسوی است.

وی افزود: تشکیل ستاد تبلیغاتی در مناطق مختلف، سازماندهی و حضور زنان در مساجد، برگزاری بیش از 10 جلسه با خانواده های شهدا و ایثارگر، برپایی همایش بزرگ ایثارگران و گردهمایی خانواده های شهدا از دیگر اقدامات این کمیته در استان کرمانشاه است.

رئیس کمیته ایثارگران ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در کرمانشاه خاطرنشان کرد: انتظار می رود خانواده های ایثارگران کرمانشاه با توجه به استقبالی که از میرحسین موسوی داشتند در روز 22خرداد ماه با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای بار دیگر حمایت خود را از این مدیر زمان جنگ اعلام کنند.