برگزاری 60 همایش برای بزرگداشت مفاخر فرهنگی

محمد میرسعیدی معاون همایشهای سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: سازمان میراث فرهنگی خود را حافظ و پاسدار میراث معنوی این سرزمین میداند و مفاخر علمی و فرهنگی یکی از میراثهای معنوی این سرزمین است. سازمان میراث فرهنگی با هدف شناساندن این مفاخر به نسل جوان 60 همایش ملی، استانی و بین المللی در بزرگداشت شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور برگزار خواهد کرد.
وی افزود: برنامهریزیهای ما به گونهای است که امسال در هر استانی برای دو تن از مفاخر علمی فرهنگی همایش برگزار کنیم که در برگزاری این همایشها مراکز مختلف استانی با این سازمان همکاری خواهند داشت.
معاون همایشهای سازمان میراث فرهنگی همچنین برگزاری همایش هزاره سرایش شاهنامه را از دیگر برنامههای این سازمان خواند و گفت: با توجه به اینکه یونسکو سال 2010 را به عنوان هزارمین سال سرایش شاهنامه پذیرفته است اوایل سال آتی همایشی به همین مناسبت برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: برنامههای مقدماتی این همایش در شورای سازمان در دست بررسی است و همچنین دکتر میرجلالالدین کزازی از طرف سازمان میراث فرهنگی به عنوان دبیرعلمی این همایش انتخاب شده است.
میرسعیدی اظهار داشت: برنامههای این همایشبینالمللی در دو بخش علمی و جنبی برگزار میشود که در بخش علمی استادان و شاهنامه پژوهان داخلی و خارجی مقالاتی را در زمینه شاهنامه پژوهی ارائه خواهند کرد و در بخش جنبی همایش نیز برنامههایی متعددی همچون برپایی نمایشگاه، نقالی و شاهنامهخوانی اجرا میشود.
وی افزود: با یونسکو و با رایزنهای فرهنگی کشورهای مختلف به ویژه افغانستان و تاجیکستان در این زمینه مذاکراتی داشتیم تا اندیشمندان و استادانی را که در زمینه شاهنامه پژوهی فعالیت میکنند برای همکاری در این همایش به ما معرفی کنند.
نظر شما