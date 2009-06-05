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۱۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

مدودف:

بحران اقتصادی در روسیه مهار شده است

بحران اقتصادی در روسیه مهار شده است

رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد بحران اقتصادی در این کشور تحت کنترل قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با روزنامه کامرسانت گفت : مسکو سناریوی بحران اقتصادی را به بهترین شکل به سمت رشد اقتصادی هدایت کرد.

وی افزود : بحران اقتصادی جهانی با همه عمق و سختی آن تحت کنترل درآمده و از وضعیت فاجعه بار در آمده است.

بحران اقتصادی جهانی، اروپا، آمریکا و بیشتر کشورهای غربی دارای سیستم اقتصادی آزاد را به شدت تحت تاثیر قرار دارد و به بی ثباتی سیاسی-اجتماعی در این کشورها دامن زد. روسیه، چین و دیگر قدرتهای اقتصادی با وجود صدمه دیدن از بحران مالی جهانی، بسیار بهتر از کشورهای غربی توانستند بحران را کنترل کنند.

 

 

کد مطلب 891012

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