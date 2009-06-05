بحران اقتصادی در روسیه مهار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر،"دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با روزنامه کامرسانت گفت : مسکو سناریوی بحران اقتصادی را به بهترین شکل به سمت رشد اقتصادی هدایت کرد.

وی افزود : بحران اقتصادی جهانی با همه عمق و سختی آن تحت کنترل درآمده و از وضعیت فاجعه بار در آمده است.

بحران اقتصادی جهانی، اروپا، آمریکا و بیشتر کشورهای غربی دارای سیستم اقتصادی آزاد را به شدت تحت تاثیر قرار دارد و به بی ثباتی سیاسی-اجتماعی در این کشورها دامن زد. روسیه، چین و دیگر قدرتهای اقتصادی با وجود صدمه دیدن از بحران مالی جهانی، بسیار بهتر از کشورهای غربی توانستند بحران را کنترل کنند.