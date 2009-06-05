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۱۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

نقل و انتقالات لیگ نهم /

2 بازیکن شیرازی به تیم فوتبال پاس همدان پیوستند

2 بازیکن شیرازی به تیم فوتبال پاس همدان پیوستند

همت عابدین نژاد، مدافع تیم فوتبال برق شیراز و هادی رمضانی، هافبک تیم مقاومت سپاسی شیراز قراردادی داخلی با باشگاه پاس همدان به امضا رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، همت عابدین نژاد، مدافع فصل گذشته تیم فوتبال برق شیراز به دنبال سقوط تیمش به لیگ دسته اول از این تیم شیرازی جدا شد و به پاس همدان پیوست. او قراردادی داخلی و دو ساله با باشگاه پاس همدان امضا کرده و بزودی آن را به ثبت می رساند.

هادی رمضانی، هافبک تیم مقاومت سپاسی شیراز نیز دیگر بازیکنی است که قراردادی یک‌ساله و داخلی با باشگاه پاس همدان به امضا رسانده است. او نیز با دریافت تسویه حساب از باشگاه مقاومت سپاسی بزودی قراردادش را با این باشگاه همدانی ثبت می کند.

عابدین نژاد و رمضانی اولین بازیکنانی هستند که در فصل نقل و انتقالات به عضویت تیم فوتبال پاس همدان در آمده اند.

کد مطلب 891018

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