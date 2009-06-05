هر چهار نامزد ریاست جمهوری از سرمایه های این نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد پیش از ظهر جمعه در نشستی با روسای ستادهای انتخاباتی نامزدهای دهمین دوره ریاست جمهوری در استان با تاکید بر رعایت اخلاق انتخاباتی توسط کلیه نامزدها و هوادارانشان، اظهار داشت: باید با رعایت کامل منشور اخلاقی انتخابات در جهت برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از تخریب تلاش کنیم.

وی افزود: ما به عنوان مسئولان برگزاری انتخابات دوست نداریم حتی یک مورد تخلف انتخاباتی داشته باشیم اما در صورت مشاهده با هرگونه تخلف برخورد قاطع خواهیم کرد و به مراجعه قضایی معرفی می کنیم.

رئیس ستاد انتخابات استان عنوان کرد: موارد و اقدامات مجاز و غیر مجاز تبلیغات نامزدها به تمامی ستادها و رسانه ها اعلام شده است و امیدواریم روسای ستادها با مدیریت و نظارت دقیق بر اجرای این موارد دقت نظر داشته باشند.

وی همچنین راه اندازی هرگونه ستاد انتخاباتی سیار، برای هرکدام از نامزدها را غیرقانونی دانست و افزود: طبق قانون راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی در سطح شهر و فعالیت هرگونه ستادی به نام ستاد سیار ممنوع و غیرقانونی است.

در ادامه مسئولان ستادهای هر چهار نامزد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص موضوعات مختلف پرداختند.