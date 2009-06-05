به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد استودیو برادران وارنر تازه‌ترین ساخته ایستوود را با بازی مورگان فریمن و مت دیمن در نقش‌های اصلی در سینماها پخش می‌کند. این فیلم پیشتر "عامل انسانی" نام داشت و ایستوود آن را بر اساس فیلمنامه آنتونی پکام و کتاب "عامل انسانی: نلسن ماندلا و مسابقه‌ای که دنیا را عوض کرد" نوشته جان کارلین ساخت.

در "شکست‌ناپذیر" فریمن نقش ماندلا و دیمن نقش فرانسوا پیه‌نار کاپیتان تیم راگبی آفریقای جنوبی را بازی می‌کنند. ایستوود نام جدید فیلم تازه خود را از شعری کوتاه به همین نام سروده ویلیام ارنست هنلی گرفته که رهبر آفریقای جنوبی معمولا آن را زمزمه می‌کرد. "شکست‌ناپذیر" همزمان با "استخوان‌های دوست‌داشتنی" پیتر جکسن روی پرده می‌رود.

ماندلا که پس از 27 سال از زندان رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی آزاد و رئیس جمهوری شده بود، سال 1995 با تیم اسپرینگ‌باکز در مسابقات جام جهانی راگبی به میزبانی کشورش شرکت کرد. اسپرینگ‌باکز تا پیش از آن به دلیل ممنوعیت حضور تمام تیم‌های ورزشی رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی در مسابقات بین‌المللی در هیچ رقابتی شرکت نکرده بود.

پیه‌نار سرگروه آن تیم بود که در جریان تمرین‌ها رابطه‌ای قوی با ماندلار برقرار کرد و توانست با متحد کردن بازیکنان سیاه و سفید و غلبه بر نیوزیلند جام قهرمانی مسابقات سال 1995 را در خانه نگه دارد. فریمن که در "شکست‌ناپذیر" نقش ماندلا را بازی کرده، با استفاده از روابط خوب خود با رهبر پیشین آفریقای جنوبی دوست قدیمی‌اش ایستوود را برای کارگردانی پروژه برگزید.