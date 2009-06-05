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۱۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

"آشیانه‌ای برای زندگی" روی میز تدوین است

"آشیانه‌ای برای زندگی" روی میز تدوین است

فیلم تلویزیونی "آشیانه‌ای برای زندگی" به کارگردانی حمید طالقانی و تهیه‌کنندگی سعید جهانیان مراحل تدوین را سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم که به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود زنده یاد خسرو شکیبایی، فریبا متخصص، ابراهیم آبادی، بهزاد رحیم‌خانی، افشین سنگ‌چاپ، کیانوش گرامی، شیوا خسرومهر و کیومرث ملک مطیعی بازی کردند.

فیلم "آشیانه‌ای برای زندگی" روایتگر پیرمردی به نام قربانعلی است که بعد از مرگ همسرش دچار افسردگی و توهم می‌شود. او گمان می‌کند فرزندانش او را دوست ندارند، به همین دلیل تصمیم می‌گیرد از شمال به تهران بیاید و پیش از آنکه فرزندانش او را به سرای سالمندان ببرند، خودش جایی را برای زندگی انتخاب کند و ...

عوامل این پروژه عبارتند از سیدحسین موسوی مدیر تصویربرداری، کیوان ذوالفقاری طراح صحنه و لباس، محمد قومی طراح گریم و حمیدرضا همتی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز.

کد مطلب 891027

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