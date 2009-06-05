به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم که به سفارش سیمافیلم تهیه میشود زنده یاد خسرو شکیبایی، فریبا متخصص، ابراهیم آبادی، بهزاد رحیمخانی، افشین سنگچاپ، کیانوش گرامی، شیوا خسرومهر و کیومرث ملک مطیعی بازی کردند.
فیلم "آشیانهای برای زندگی" روایتگر پیرمردی به نام قربانعلی است که بعد از مرگ همسرش دچار افسردگی و توهم میشود. او گمان میکند فرزندانش او را دوست ندارند، به همین دلیل تصمیم میگیرد از شمال به تهران بیاید و پیش از آنکه فرزندانش او را به سرای سالمندان ببرند، خودش جایی را برای زندگی انتخاب کند و ...
عوامل این پروژه عبارتند از سیدحسین موسوی مدیر تصویربرداری، کیوان ذوالفقاری طراح صحنه و لباس، محمد قومی طراح گریم و حمیدرضا همتی دستیار اول کارگردان و برنامهریز.
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