به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم سینمایی "برای او" سال 2008 با بودجه 9 میلیون یورویی به کارگردانی فرد کاوایه با بازی ونسان لیندون و دایان کروگر ساخته شد و گرچه در فرانسه فقط چهار میلیون یورو فروخت، اما نامزدی جایزه سزار بهترین فیلم اول را برای کاوایه به ارمغان آورد.

هگیس 56 ساله و کانادایی که سال 2006 با فیلم سینمایی "تصادف" دو اسکار بهترین فیلم و فیلمنامه را برد، قصد دارد در پروژه "سه روز آینده" عمق ایمان و محدودیت‌های عشق را به تصویر بکشد. داستان درباره زوجی جوان است که وقتی زن به اتهام قتل به زندان می‌افتد، شرایط آنها را در موقعیتی وحشتناک گرفتار می‌کند.

فیلمساز برنده اسکار حدود 40 فیلم و مجموعه تلویزیونی به عنوان فیلمنامه‌نویس در کارنامه دارد که از جمله مهمترین آنها عبارتند از "مایه آرامش"، "کازینو رویال"، "پرچم‌های پدران ما" و "محبوبه میلیون دلاری". هگیس دو سال پیش "در دره الاه" را کارگردانی کرد که در جشنواره فیلم ونیز حضور داشت و نامزدی اسکار بهترین بازیگر مرد را برای تامی لی جونز به ارمغان آورد.