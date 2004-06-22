تمامي بازرگانان كره جنوبي تا اوايل ماه جولاي خاك عراق را ترك خواهند كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، لي هي بئوم وزير انرژي ، صنايع و بازرگاني كره چنوبي در آغاز نشست كابينه به خبرنگاران با اشاره به اين اينكه تا كنون بسياري از بازرگانان اين كشور در پي ربوده شدن مترجم كره جنوبي خاك عراق را ترك كرده اند گفت : فقط بيست و دو بازرگان درعراق بسر مي برند .

مقامات كره جنوبي مي گويند كه هر چند از بازرگانان خواسته شده كه كه عراق را ترك كنند اما دستوراجباري در اين باره وجود ندارد .

طبق اعلام وزارت امور خارجه كره جنوبي در حدود شصت غير نظامي كه شامل سي و پنج گزارشگر مي شوند در عراق بسر مي برند .

گفتني است كه يك مترجم كره جنوبي توسط گروگانگيران عراقي ربوده شده است و اين گروگانگيران در يك نوار ويدئويي ضرب الاجلي تعين كردند كه در صورت عدم خروج نيروهاي كره جنوبي از عراق ظرف بيست و چهار ساعت سر اين گروگان را خواهند بريد اين ضرب الاجل روز گذشته به پايان رسيد و هم اكنون از سرنوست اين گروگان هيچ اطلاعي دردست نيست .





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