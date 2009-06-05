اوباما به دخالت آمریکا در کودتا علیه دولت ملی مصدق اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سخنرانی خود در قاهره که خطاب به جهان اسلام ایراد شد؛ به دخالت آمریکا در کودتا علیه دولت ملی محمد مصدق در سال 1953(28 مرداد 1332)اعتراف کرد.

وی در سخنرانی خود در دانشگاه الازهر مصر به دخالتهای آمریکا در امور داخلی ایران اقرار کرد و گفت : در اواسط جنگ سرد، آمریکا دولت منتخب ملت ایران را برکنار کرد.

این اولین بار است که یک مقام ارشد آمریکایی به دخالت در کودتای دولت ملی مصدق اعتراف می کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت مصدق با کودتای برنامه ریزی شده توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) با همکاری انگلیس پس از ملی شدن نفت ایران سقوط کرد.

نفت ایران پیش از ملی شدن توسط دکتر مصدق، در اختیار یک شرکت انگلیسی بود.

