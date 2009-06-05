274 فیلم ایرانی به جشنواره فیلم کودک رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود احمدیان به روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی گفت: آثار رسیده به دبیرخانه بیست و سومین جشنواره فیلم کودک همدان شامل 150 فیلم کوتاه، هفت فیلم نیمهبلند ویدئویی، 90 پویانمایی، 19 فیلم بلند ویدئویی و هشت فیلم بلند سینمایی است.
وی ادامه داد: امروز جمعه پانزدهم خردادماه آخرین مهلت حضور در بیست و سومین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان است و بلافاصله بعد از پایان مهلت مقرر بازبینی آثار توسط هیئت انتخاب سینمای ایران آغاز خواهد شد.
بیست و سومین جشنواره بینالمللی فیلم های کودکان و نوجوانان ایران از 11 تا 15 مردادماه امسال در شهر همدان برگزار میشود.
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