هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تدوین آئین نامه انضباطی فوتبال برای باشگاهها گفت: در اتحادیه فوتبال اروپا این قانون وجود دارد که باشگاهها همانگونه که برای جذب بازیکنان و مربیان خود هزینه می کنند، به همان شکل هم می توانند آنها را جریمه کنند، موضوعی که در فوتبال ایران وجود ندارد.
وی ادامه داد: درشرایطی که در فوتبال ایران باشگاههای لیگ برتر باید به عنوان متولی مبالغ هنگفتی را به مربیان و بازیکنان خود پرداخت کنند، متاسفانه آئین نامه انضباطی خوبی ندارند که دارای وجاهت قانونی باشد و در صورت تخلف کادر فنی و بازیکنان تیم خود با آنها برخورد کنند، به همین دلیل شخصا نسبت به تهیه این آئین نامه انضباطی طبق قوانین اتحادیه اروپا اقدام کرده ام و آنها را به این 18 باشگاه خواهم داد.
کارشناس مسائل حقوقی ورزش همچنین تاکید کرد: این آئین نامه به نفع فوتبال و باشگاهها خواهد بود و از این به بعد باشگاهها می توانند از مربیان و بازیکنان خود در زمان عقد قرارداد بخواهند این آئین نامه را هم امضا کرده تا در صورت ناکامی و کسب نتایج نامطلوب، براساس آن بتوانند در مورد کسر جریمه از آنها اقدام کنند.
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