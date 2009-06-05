8 مرداد آغاز لیگ نوزدهم واترپلو / قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی آسیایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی مسئولان سازمان لیگ واترپلو با مدیران باشگاهها با حضور وحید مرادی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، خسروامینی نایب رئیس واترپلو فدراسیون، محسن علی آبادی نایب رئیس شنا، محمد هادی بیک رئیس سازمان لیگ برتر واترپلو و نمایندگان 12 باشگاه لیگ برتر واترپلو ؛ نفت و گاز گچساران ، نفت امیدیه ، فولاد ماهان سپاهان ، تراکتورسازی تبریز ، آلومینیوم سازی اراک ، هیات شنای خوزستان، دانشگاه آزاد تهران، هیات شنای زنجان ، هیات شنای گیلان ، صنعت زغال کرمان و اعلام آمادگی 2 تیم ایران توسعه کرج و هیات شنای فارس در محل سالن جلسات دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی برگزار شد.

مرادی : لیگ باید باعث رشد فضای پهلوانی و ارتقاء فنی واترپلو شود

در ابتدای این نشست وحید مرادی رئیس فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپلو ضمن خیر مقدم به مدیران باشگاههای شرکت کننده در لیگ برتر واترپلو گفت: لیگ واترپلو یکی از لیگ های منظم ، مرتب و کم حاشیه در لیگ های کشور است و جا دارد که از مدیران محترم باشگاههای شرکت کننده ، همکاران برگزار کننده و ناظران برگزاری لیگ تقدیر و تشکر کنم.

وی ادامه داد: این طبیعت ورزش است که با هیجان همراه است ولی نباید این هیجانات به حاشیه ختم شود. فدراسیون معتقد است همانطور که بازیکنان ما با بعضی رشته های ورزشی تفاوت دارند ، مسئولان و متولیان باشگاهها هم این تفاوت را نشان دهند و با منش پهلوانی در این حوزه فعالیت کنند.

مرادی افزود : هدف این مسابقات و لیگ این است که جوانان در کنار آموزشهای ورزشی و ارتقاء فنی در مواجه با شکست در جهت تکامل حرکت کنند.

رئیس فدراسیون شنا از باشگاه ها خواست با توجه به اهمیت مسائل فرهنگی و اخلاقی و تربیتی برنامه عملیاتی و اجرایی را تنظیم و یک نسخه از آن را به فدراسیون ارسال نمایند.

وی با تاکید موکد به این مهم افزود: لازم است به ورزش به عنوان وسیله ای برای ارتقاء انسان نگاه شود. لذا در کنار مسائل فنی و تخصصی به مسائل مهمی همچون رفتار اجتماعی و ارزش های دینی و . . . توجه شود.

رئیس فدراسیون شنا با تقدیر از تیم نفت و گاز گچساران که در فصل گذشته موفق به کسب سه جام قهرمانی ؛ لیگ برتر واترپلو، جام حذفی و سوپر جام واترپلو شد از معرفی تیم اخلاق در پایان فصل لیگ نوزدهم خبر داد. امسال از تیم اخلاق تقدیر ویژه خواهد شد و این تیم به رسانه ها معرفی می شود.

وی با تاکید بر ابلاغ آئین نامه لیگ برتر واترپلو طی روزهای آینده به باشگاههای حاضر در لیگ گفت: تفاوتهایی در تدوین آئین نامه لیگ نوزدهم و هجدهم وجود دارد که شامل شرایط جذب بازیکن خارجی، سن بازیکنان خارجی، انعقاد قراردادها بین بازیکن و باشگاه به گونه ای که منافع هر دو طرف در آن رعایت شود خواهد بود.

مرادی با تاکید بر شرایط ترانسفر بازیکنان گفت: هر گونه دریافت و پرداخت وجه خارج از قرارداد ، تحت هر عنوان ترانسفر ، کمیسیون ، دلالی و . . . ممنوع و خلاف مقررات است مگر مکتوب و در قالب پاداش باشد و در سیستم اداری مدیریت باشگاه ها به صورت شفاف وجود داشته باشد .

مسابقات لیگ در استخر های استاندارد برگزار می شود

در ادامه خسرو امینی نایب رئیس واترپلو فدراسیون شنا با تاکید بر برگزاری مسابقات لیگ در استخر های استاندارد گفت : استانهایی که استخر قانونی ندارند یا استخر آنها کوچک است به گونه ای که تماشاچی نزدیک استخر یا داور مسابقه است در لیگ سال جاری طبق آئین نامه لازم است از استخر استاندارد استفاده کنند و اگر باشگاهی استخر قانونی در محل استان یا استخر مجاور در نظر نگیرد مجوز شرکت در لیگ را نخواهد داشت .

وی همچنین با اشاره به قراردادهایی که بین بازیکن و باشگاه منعقد می شود گفت: کلیه باشگاهها ملزم هستند تا تاریخ 10 تیر ماه 88 قرارداد بازیکنان را که در دفاتر هیات های استانی ثبت شده است به فدراسیون ارائه کنند ، بجز بازیکنان خارجی که تا قبل از شروع دور برگشت امکان ثبت قرارداد با باشگاهها را خواهند داشت.

نایب رئیس فدراسیون شنا با اشاره به بخشنامه سازمان تربیت بدنی مبنی بر تست پزشکی بازیکنان خارجی و ثبت قرارداد آنها در فدراسیون شنا به تشریح نحوه برگزاری دومین دوره جام حذفی پرداخت.

امینی با تاکید بر لزوم رشد واترپلو در سطوح سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به برگزاری مسابقات جام حذفی واترپلو به صورت رفت و برگشت اشاره کرد و گفت: در سال جاری این رقابتها از قالب مسابقات متمرکز در تهران خارج می شود و به صورت رفت و برگشت در استانهای نماینده مربوطه برگزار خواهد شد.

پس از آن محمد هادی بیک رئیس کمیته فنی و رئیس سازمان لیگ واترپلو با اعلام آغاز نوزدهمین دوره لیگ برتر واترپلو در هشتم مرداد سال جاری به آخرین تغییرات آئین نامه لیگ برتر واترپلو لزوم حضور 6 بازیکن کمتر از 18 سال در هر تیم باشگاهی با هدف تقویت جوانان و نوجوانان واترپلو و پیش بینی استخدام بازیکنان خارجی کمتر از 39 سال در نوزدهمین دوره لیگ برتر واترپلو تاکید کرد.

همچنین در ادامه نخستین نشست مشترک مسئولین فدراسیون شنا و مدیران باشگاههای شرکت کننده ، نمایندگان باشگاه های به طرح راهکارها و مشکلات فرا روی مسابقات لیگ برتر واترپلو پرداختند که مهم ترین پیشنهادات مطرح شده شامل ارتقاء سطح مربیان استانی و برپایی مسابقات لیگ واترپلو جوانان بود.