سکوت ملاحی پس از استعفا / مذاکره فیروز کریمی با چند تیم لیگ برتری

کریم ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل کناره گیری خود از سمت مدیرعاملی باشگاه صبای قم، گفت: شرایط برای ادامه همکاری مهیا نبود و نمی توانستم ادامه دهم. تمایلی ندارم بیش از این حرفی بزنم و طی روزهای آینده در این مورد اظهارنظر خواهم کرد.

وی که مقابل اصرار خبرنگار مهر، برای تشریح دلایل جدایی اش از باشگاه صبای حاضر به اظهار نظر نبود در خصوص ادامه همکاری فیروز کریمی با این باشگاه گفت: کریمی قراردادش با باشگاه صبای قم به اتمام رسیده است و گمان نمی کنم دیگر در این باشگاه بماند.

فیروز کریمی که در تیم صبای قم نتایج قابل قبولی را کسب نکرده است، در حال حاضر با چند تیم لیگ برتری در حال مذاکره است. پیکان قزوین و راه آهن شهرری از جمله تیم‌های هستند که خواهان فیروز کریمی بوده و با او وارد مذاکره شده‌اند.

تیم صبای قم در پایان هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 53 امتیاز بر سکوی ششم جدول رده بندی این رقابت‌ها ایستاد.