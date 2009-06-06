کاظم نظم ده در حاشیه نشست با مسئولان مراکز خصوصی و انجمن های معلولان جسمی، ذهنی و حرکتی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با تاکید بر مناسب سازی معابر شهری، جاده ها و وسایل نقلیه عمومی برای معلولان از سوی مسئولان گفت: باید در ساخت اماکن و معابر دقت لازم صورت گیرد تا با یک تصادف و ایجاد ضایعه نخاعی تنها از نظر مالی یک میلیارد ریال هزینه ایجاد نشود.

وی کاشت حلزون برای کودکان ناشنوا را ازجمله اقدامات سازمان برای معلولان شنوایی کشور بیان داشت و افزود: هم اکنون در این راستا 70 مرکز روزانه طبیعت شنیداری در سطح کشور با حضور 120 کارشناس شنوایی فعالیت می کنند که طی سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و تجهیز این مراکز اختصاص یافت.

وی همچنین از ایجاد سه مرکز تخصصی جامع ضایع نخاعی، طبیعت شنیداری و خانواده و کودک طی سال گذشته در مراکز استانها خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین برای اجرای طرح CVR که آخرین مدل توانبخشی معلول است در سطح روستاهای کشور 450 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و تعداد معلولانی که از خدمات این طرح استفاده می کنند 120 هزار نفر است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اعلام اینکه هم اکنون پنج میلیون و 400 هزار نفرکه 7.3 درصد از جمعیت کشور را شامل می شود سالمند بالای 60 سال هستند، گفت: باید برای بهبود روش زندگی، تغذیه، ورزش و ارتقای امید به زندگی در آنها برنامه داشته باشیم .

وی با بیان اینکه متاسفانه امروزه افسردگی و آلزایمر دامن گیر اکثر سالمندان کشور شده است، گفت: عدم آموزش سبک زندگی، استحمال، مواجه با بیماری ها برای آنها نیز از عوامل تاثیر گذار این موضوع است.

نظم ده با اشاره به اینکه 95 درصد خدمات توانبخشی بخشی سازمان طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، اظهار داشت: حمایت از مراکز غیر دولتی حمایت از خود بهزیستی و ارتقای ظرفیت و کیفیت مراکز خصوصی از اولویت های کاری سازمان است.

وی در ادامه بیان داشت: 45 هزار بیمار روانی مزمن تحت پوشش خدمات سازمان قرار دارند.

نظم ده تعداد دانشجویان تحت پوشش سازمان را بیش از 11 هزار نفر در اهم گروههای نابینایان، ناشنوایان و معلولین جسمی -حرکتی و همچنین افراد تحت پوشش بیمه مکمل را 950 هزار نفر در حوزه اجتماعی و پیشگیری بدوی عنوان کرد و بیان داشت: برای انجام این فعالیت طی سال گذشته 110 میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.

وی همچنین بر توجه ویژه به ازدواج معلولان و کاهش آسیبهای اجتماعی بدلیل موقعیت خاص این افراد در جامعه تاکید کرد و خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات ساخت مسکن برای معلولان و تامین هزینه ایاب و ذهاب آنها به مراکز توانبخشی از جمله اقدامات انجام یافته در این زمینه برای معلولان است.

وی همچنین از اختصاص 695 میلیارد ریال برای تحت پوشش قرار گرفتن 350 هزار معلول برای استفاده از مزایی بیمه مکمل طی سال جاری خبر داد و بیان داشت: هم اکنون میزان ذخیره در صندوق درمان سازمان 190 میلیارد ریال است که از طریق این صندوق تسهیلات اعتباری قرض الحسنه در اختیار معلولان قرار می گیرد.

به گفته ی نظم ده بیش از 85 درصد معلولان در طرح مبتنی بر خانواده و جامعه ساماندهی شده اند و 15 درصد نیز که عمدتا مجهول الهویه هستند از طریق مراکز شبانه روزی دولتی و خصوصی ساماندهی شده اند.

در حال حاضر یک هزار و 250 مرکز غیر دولتی با تحت پوشش قرار دادن 70 هزار معلول به صورت روزانه، شبانه و ارائه خدمت در منزل در سطح کشور فعالیت می کنند.