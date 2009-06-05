جوانترین زن مبتلا به سرطان در جهان 10 سال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، هب نقل از آسوشیتد پرس، والدین هانا پاول آسلم کالفورنیایی زمانیکه 9 سالش بوده متوجه وجود توموری بر روی سینه دخترشان می‌شوند و در مراجعه به دکتر از سرطانی شدن سلولهای سنه دخترشان مطلع می‌شوند.

مادر هانا درباره بیماری دخترش می‌گوید: هانا از 9سالگی تا کنون انواع درمان‌ها را تجربه کرده و روحیه خوبی دارد اما سرطان روز به روز در بدنش پیشرفت می‌کند و پزشکان احتمال بهبودی و رهایی وی از این بیماری کشنده را خیلی زیاد نمی‌دانند.

این دختر بچه در مصاحبه‌اش با شبکه خبری ام ‌بی‌ سی گفته است که گاهی وقتها حس می‌کنم درونم دختر بچه ده‌ ساله‌ای در حال رشد کردن است و دوست دارد مانند دیگر هم‌ سن و سالهایش بیازی کند اما با دیدن دیوارهای بیمارستان احساس می‌کنم خیلی بزرگتر و پیرتر از یک دختر ده ساله هستم.