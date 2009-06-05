هفت پرسش خانه تئاتر از نامزدهای ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، متن هفت پرسش خانه تئاتر از چهار نامزد دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران به این شرح است:
توسعه اقتصادی در غیاب فرهنگ و بدون حضور منتقد آن هرگز نمیتواند تضمینکننده توسعهای باشد که شکوفایی انسان هدف غایی آن است. درک چنین ضرورتی از کارکرد فرهنگ و صورتهای گوناگون آن از جمله هنر تئاتر وظایفی را فراروی مدیران و مسئولان فرهنگی کشور قرار میدهد که حسن انجام آن میتواند به عنوان معیاری راستین برای سنجش عدالتخواهی و پایبندی آنان به حقوق شهروندی به شمار آید.
از این رو در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نهاد صنفی خانه تئاتر ضمن تاکید بر خواستههای دیرین خانواده پرشمار تئاتر کشور ـ که متأسفانه در برنامههای ارائه شده کمتر به آن پرداخته شده است ـ خواهان اعلام نظر نامزدهای محترم ریاست جمهوری و پاسخهای شفاف آنان به پرسشهای زیر است:
1. برای ایجاد امنیت شغلی هنرمندان تئاتر و به رسمیت شناختن هنر به عنوان حرفه چه برنامهای دارید؟
2. برای بیمه بیکاری هنرمندان تئاتر تصریح شده در برنامه چهارم چه راهکاری ارائه میدهید؟
3. نظرتان درباره آزادی بیان و حدود ممیزی در تئاتر چیست؟
4. برای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در امور فرهنگی به منظور قانونی شدن تولید تئاتر از طریق بخش خصوصی چه نظری دارید؟
5. با توجه به افزایش روزافزون فعالان تئاتر، ساختار اداری کنونی تئاتر ناکارآمد و عاملی بازدارنده در تحقق اراده فرهنگی هنرمندان تئاتر است. از این رو بازنگری در ساختار اداری آن اجتناب ناپذیر بوده و بر این اساس جامعه تئاتری ایران خواهان تحول در نظام اداری موجود است. برای رفع این مشکل چه خواهید کرد؟
6. آیا با تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ و هنر و ارشاد اسلامی موافقید؟
7. افراد پیشنهادی شما برای وزارت فرهنگ و هنر و ارشاد اسلامی چه کسانی هستند؟
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