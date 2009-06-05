سامانه مدیریت ترافیک پیشرفته نیاز امروز شهر مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید مهدی امامی ظهر جمعه در بازدید اساتید و دانشجویان رشته مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، از مرکز کنترل ترافیک مشهد ضمن معرفی تاریخچه سازمان، روان سازی و ایمن سازی ترافیک را اهداف اصلی سازمان ترافیک عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد با اشاره به مساحت 200 کیلومتر مربعی و جمعیت دو میلیون و 500 هزار نفری مشهد گفت: روزانه در مشهد چهار میلیون و 200 هزار سفر اتفاق می افتد که با توجه به حجم 20 میلیونی زائر مشهد در طول سال، توجه به حوزه ترافیک و ساماندهی این مقوله مهم شهری ضروری است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد، به علاقه شدید زائران ورودی به مشهد به حضور در حرم مطهر امام رضا (ع) و گذران بیشتر زمان حضور خود در مشهد در هسته مرکزی شهر اشاره کرد و افزود: ساماندهی ترافیکی این محدوده با اجرای طرح زوج و فرد آغاز شد و از تابستان سال گذشته ، مجوز طرح ممنوعیت تردد از شورای عالی ترافیک کشور اخذ شد.

امامی ادامه داد: سامانه مدیریت ترافیک پیشرفته همواره مورد تاکید سازمان ترافیک مشهد بوده است و در همین راستا در تعامل نزدیک با دانشگاه فردوسی و پارک علم و فناوری خراسان رضوی در این مسیر حرکت کرده ایم.

وی سامانه خود کار ثبت تخلفات، سامانه هوشمند کنترل ترافیک و سامانه نظارت تصویری مستمر را به عنوان تعدادی از سامانه های اصلی مرکز کنترل ترافیک مشهد معرفی کرد و گفت: با استفاده از این سامانه های هوشمند و الکتریکی سعی می شود علاوه بر اطلاع رسانی به هنگام و صحیح به مردم، فرهنگسازی مناسبی را در حوزه کنترل ترافیک بنا بگذاریم.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد، ارتقای فرهنگ ترافیکی و جلوگیری از تخلفات و بروز تصادفات با خسارات مالی و جانی در سطح شهر و رفع نیاز استفاده از نیروی پلیس به صورت 24 ساعته، برای کنترل تخلفات در نقاط حادثه خیز را از اهداف سامانه خودکار ثبت تخلفات خواند.

امامی افزود: سامانه خودکار ثبت تخلفات پس از شناسایی متخلف و عکس برداری از پلاک آن به همراه وضعیت چراغ راهنما، عکسها را به مرکز کنترل ترافیک منتقل می کند تا برگه جریمه صادر و به همراه عکس به آدرس مالک خودرو مختلف ارسال شود.

وی در تشریح سامانه هوشمند کنترل ترافیک (SCATS) گفت: این سامانه با کنترل هوشمند هر تقاطع بر پایه میزان ترافیک و ایجاد موج سبز برای تقاطع های متوالی موجب کاهش زمان سفر، بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می شود.

مدیریت شهری از مرکز کنترل ترافیک مشهد، سیاست این سازمان را هوشمند کردن کنترل ترافیک به صورت کامل عنوان کرد و افزود: برای توفیق در کنترل ترافیک باید ضمن هوشمند کردن کنترل، سیستم حمل و نقل انبوه و ریلی را تقویت کرده و سیستمهای حرکت امواج به جای حرکت انسانها نهادینه شود.

امامی افزود: سازمان ترافیک مشهد در راستای کاهش سفرهای درون شهری سعی دارد با پخش تصویر زنده بارگاه امام رضا (ع) از طریق سایت WWW.mashadtraffic.ir امکان عرض ارادت را برای عاشقان آن حضرت از طریق اینترنت فراهم آورد.