سیاستهای موسیقی ارشاد تغییر نمی کند

محمدحسین صفار هرندی در پاسخ به این سوال که در صورت انتخاب آقای احمدی نژاد در دهمین انتخابات ریاست جمهوری و حضور دوباره شما در وزارت ارشاد چه تغییراتی را در حوزه موسیقی اعمال می کنید به خبرنگار مهر گفت: ما در طول این مدت بر اساس اصول و قواعدی عمل کرده ایم و مبنایی برای تعامل با عرصه موسیقی و هنرمندان این حوزه داشته ایم. ما همچنان بر سر این اصول و مواضعمان هستیم و قطعا اگر فرض شما درست از کار در بیاید ما دنباله همین روند را در پیش خواهیم گرفت.

صفار هرندی درباره موسیقی فاخر و دلایل عدم اشاره به ویژگیها و مصادیق تشخیص موسیقی فاخر از سوی خود تصریح کرد: روایت موسیقایی"فریاد هجران" که برای دیدن آن رفته بودم یکی از مصادیق همان موسیقی فاخر است که قبلا به آن اشاره کرده ام. در طول این مدت نمونه هایی از این دست با حمایت ارشاد اجرا شده و اگر اهالی موسیقی به ویژگیهای این کارها توجه کرده باشند قطعا می توانند معنا و مفهوم موسیقی فاخر را از دل آنها بیرون بکشند.

اهالی موسیقی خواستار پاک ماندن ساحت موسیقی هستند



وزیر ارشاد همچنین درباره برآورد خود در طول مدت وزارتش از وضعیت موسیقی کشور و هنرمندان این حوزه گفت: به نظرم همتی در میان اهالی موسیقی وجود داشته و دارد که خواستار پاک ماندن ساحت موسیقی هستند. در این دولت به دلیل وجود چنین تمنایی زیاد لازم نبود کسی رنجی را متحمل شود چون ما به عنوان خدمتگزاران عرصه فرهنگ همراه و هم عقیده با موضوع پاک ماندن عرصه موسیقی بودیم و خود اهالی موسیقی نیز با چنین مطلبی همراه بودند.





موسیقی زیرزمینی هیچ نسبتی با موسیقی ما ندارد

وی در ادامه افزود: آن دسته از اهالی موسیقی که موسیقی را علم، فن، هنر و میراث می دانند همگی تلاش کرده اند تا عرصه موسیقی را از برخی آلودگیها مبرا کنند. البته ما با آفتی به اسم موسیقی زیرزمینی مواجه هستیم که هیچ نسبتی با موسیقی کلاسیک، سنتی و محلی ما ندارد و به نظر می رسد برای سامان دادن عرصه موسیقی باید کوشید تا بین این حوزه ها اختلاطی ایجاد نشود.

صفارهرندی ضمن اشاره به کنسرت"فریاد هجران" که به مناسبت سالروز رحلت امام(ره) برگزار می شد گفت: این کار به نوعی ادای احترام و ادب به ساحت مردی است که در تاریخ معاصر جهان نقش آفرینی برجسته داشته و نه فقط متعلق به مردم کشور خودش و مسمانان بلکه برای هر انسان آزاده ای مقتدی و پیشوای بزرگی محسوب می شود. درباره چنین شخصیتی شایسته است ما از راههای مختلف به او ابراز احترام و ادب کنیم. گاهی با نوشتن یک مقاله، زمانی با تحریر یک کتاب و گاهی نیز با یک اثر موسیقایی باید ابراز ارادت کرد.





"فریاد هجران" خلاء ابراز ارادت موسیقایی به امام را پر کرد



وی در ادامه تصریح کرد: روایت موسیقایی"فریاد هجران" که من نیز شاهد آن بودم به نوعی این خلاء ابراز ارادت موسیقایی به امام را پر می کرد. البته قبلا هم کارهای موسیقایی ارزشمندی برای امام شده بود منتهی "فریاد هجران" خوشبختانه کار بسیار زیبا و تاثیرگذاری است که ارکستر سمفونیک تهران با رهبری استاد صهبایی و با آهنگسازی هنرمند جوان و آینده دار کشورمان بهزاد عبدی ارائه شده و من از همه آنها سپاسگزارم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: خیلی حساب دستم نیست در طول وزارتم از چند برنامه موسیقایی دیدن کرده ام ولی تقریبا همه کارهای همردیف "فریاد هجران" را که در چند سال اخیر ارائه شده تلاشم این بوده که خودم در زمان اجرایشان حاضر باشم شاید بشود گفت که در قیاس با دوره های گذشته هیچ وقت ما اینقدر کارهای فاخرو ارزشمند نداشته ایم که از افتخارات دولت نهم است.