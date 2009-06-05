ایرانیها سیاست آمریکا را دوگانه می دانند/ کاخ سفید به فکرمنافع خود است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه، کودتا علیه دولت مصدق را کار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با همکاری انگلیس و به علت ملی شدن صنعت نفت ایران تحلیل کرد.

این رسانه غربی، کودتای آمریکا علیه دولت مصدق را از نگاه مردم ایران نشان دهنده سیاست دوگانه کاخ سفید درباره دیگر کشورها عنوان کرد.

این خبرگزاری افزود : مردم ایران معتقدند آمریکا در کودتای 28 مرداد، منافع اقتصادی و استراتژیک خود را به حضور یک دولت دموکراتیک در ایران ترجیح داد.

این رسانه غربی، واشنگتن را مهمترین مدافع محمد رضا پهلوی شاه مخلوع ایران عنوان کرد و نوشت : روابط واشنگتن- تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و خلع شاه در سال 1979 به تیرگی گرایید تا جایی که در زمان حکومت جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا، وی، جمهوری اسلامی را به عنوان محور شرارت معرفی کرد.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سخنرانی خود در قاهره که خطاب به جهان اسلام ایراد شد؛ به دخالت آمریکا در کودتا علیه دولت ملی محمد مصدق در سال 1953(28 مرداد 1332)اعتراف کرد.

وی در سخنرانی خود در دانشگاه الازهر مصر به دخالتهای آمریکا در امور داخلی ایران اقرار کرد و گفت : در اواسط جنگ سرد، آمریکا دولت منتخب ملت ایران را برکنار کرد.

اوباما در سخنرانی خود درباره ایران در دانشگاه الازهر مصر، مسائل تاریخی بین ایران و آمریکا را یکی از دلایل دشمنی های سی ساله میان دو کشور عنوان کرد.

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: بدون در نظر گرفتن آنچه در گذشته میان ایران و آمریکا اتفاق افتاده است، ایالات متحده اکنون خواستار مذاکره است.

این اولین بار است که یک رئیس جمهور در آمریکا به دخالت در کودتای دولت ملی مصدق اعتراف می کند.

دولت مصدق با کودتای برنامه ریزی شده توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) با همکاری انگلیس پس از ملی شدن نفت ایران سقوط کرد.

نفت ایران پیش از ملی شدن توسط دکتر مصدق، در اختیار یک شرکت انگلیسی بود.