مذاکرات باراک با گیتس/ آمریکا 5/15 میلیارد دلار سلاح به اسرائیل می فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) در بیانیه ای با بیان این خبر اعلام کرد: در این دیدار همچنین "رابرت گیتس"(وزیر دفاع آمریکا) به "ایهود باراک"(وزیر جنگ رژیم اسرائیل) قول داد تا از طریق مذاکرات مستقیم با ایران به زعم خود برنامه هسته ای این کشور را متوقف کند و در پایان سال به بررسی نتایج مذاکرات با تهران بپردازد.

یک مقام رژیم صهیونیستی که خواست نامش فاش نشود، گفت : خرید تسلیحاتی اسرائیل از آمریکا شامل جنگنده های F75 و دیگر تسلیحات پیشرفته است.

باراک در دیدار با گیتس،بار دیگر نگرانی رژیم اشغالگر قدس را از برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران از جمله فعالیت غنی سازی اورانیوم و افزایش توان دفاعی کشورمان ابراز کرد.

بر اساس بیانیه پنتاگون، دیدار باراک منعکس کننده گفتگوهای پایدار، استوار و مستمر میان آمریکا و اسرائیل درباره نیازهای اسراییل و قابلیتهای این کشور است.