برخی به بهانه نقد دولت نهم دستاوردهای نظام را زیر سئوال می برند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رضا رحیمی نسب صبح جمعه در جمع مردم خرم آباد با تاکید بر اینکه ما هر چه داریم از حضرت امام داریم عنوان کرد: هویت، استقلال و خودباوری امروز ملت ما و ایستادگی در مقابل همه قدرتها از برکات خون شهدا و اندیشه ناب امام خمینی (ره) است.

وی با بیان اینکه برخی از روی پای ایستادن ملت هراس دارند افزود: برخی می خواهند مسیر نورانی حضرت امام را منحرف کنند ولی امام خمینی همواره ماندگار است.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس احمدی نژاد را کسی دانست که می تواند با بهره گیری از روش، آرمان و سبک امام در جامعه تحول ایجاد کند و بیان داشت: بعضی ها می گویند که احساس خطر کرده اند و می خواهند در جامعه تغییرات ایجاد کنند.

رحیمی نسب با طرح این سئوال که قرار است اینها چه چیزی را تغییر بدهند بیان داشت: آیا آنها می خواهند ارزشها، هنجارها، خودباوریها و خود اتکاییهای مردم را تغییر بدهند.

وی با تاکید بر ضرورت پیاده شدن مرام امام در ساختار حکومتی کشور یادآور شد: خدمات دولت نهم روشن است و دولت اسلامی امروز قداست و ارزش ایران و ایرانی را بالا برده است و امروز در عرصه جهانی ایران عزتمند است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه تخریب واکنش و آثار منفی دارد افزود: آنها که تخریب می کنند که ایران اسلامی در دنیا تضعیف شده است خودشان در داخل تضعیف شده اند.

رحیمی نسب با بیان اینکه در حوزه داخلی خدمات دولت نهم قابل مقایسه با سه دولت ماقبل نیست گفت: برخی برای زیرسئوال بردن خدمات دولت نهم کل نظام و دستاوردهای آن را زیر سئوال می برند.

وی با اشاره به اینکه لرستان از دولت خاتمی و هاشمی گله مند است خاطرنشان کرد: ما نمایندگان ملت هیچ معامله ای با دولت نداشته و تنها دغدغه ما منافع مردم است.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس ضمن تاکید بر ضرورت جبران عقب ماندگیهای لرستان اضافه کرد: لرستان مورد بی مهری دولتهای بعد از جنگ قرار گرفت اما در دولت نهم اعتبارات این استان بیش از 67 درصد افزایش یافت.

رحیمی نسب با بیان اینکه احمدی نژاد مازاد بر قولهایش برای لرستان عمل کرده است ادامه داد: در حال حاضر یک کارگروه توسعه با حضور پنج وزیر و سه معاون رئیس جمهور در لرستان وجود دارد که تا قبل از دولت نهم تنها در یک استان کشور وجود داشت.

وی افزود: دولت نهم به دنبال جبران مافات در لرستان بوده است و ما باید به کسی رای دهیم که عقب ماندگیهای سی سال گذشته در این استان را جبران کند.