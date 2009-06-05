احمد شهریاری مدیرعامل باشگاه صبای قم شد / بازگشت کادر قبلی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه کریم ملاحی بنابه دلایلی از سمت مدیرعاملی باشگاه صبای قم کناره گیری کرد، هیئت مدیره این باشگاه تشکیل جلسه داد و با پذیرش استعفا وی، احمد شهریاری را به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه صبا انتخاب کرد.

عباس مرادی، قائم مقام پیشین باشگاه صباباتری ضمن تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آقای شهریاری مدیرعامل باشگاه صبای قم شده و حکم ایشان به تایید استانداری قم نیز رسیده است.

پیش از انتقال باشگاه صباباتری به قم، احمد شهریاری مدیرعامل این باشگاه بود که تحت نظر وزارت دفاع فعالیت می کرد.

با بازگشت احمد شهریاری به صبا به نظر می رسد کادر مدیریتی گذشته این باشگاه نیز بازخواهند گشت تا نماینده قم را در رقابتهای لیگ نهم هدایت کنند.