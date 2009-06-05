راه اندازی موتور جستجوی هوشمند گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی قبل استفان والفرام استاد و فیزیکدان انگلیسی دانشگاه هاروارد سیستم متحولانه را ایجاد کرد که یک نوع این موتور جستجوی هوشمند است. این موتور جستجو برگرفته از نام مخترعش "والفرام آلفا" نامگذاری شده است.

این موتور جستجو توانایی ارائه پاسخهای دقیق به سئوالات دقیق را دارد و حتی می تواند با صدها و هزاران صفحه به شرح سئوالات کاربر بپردازد و سپس از میان این صفحات اطلاعاتی را که کاربر به آنها نیاز دارد شکار کند. این موتور جستجوی هوشمند می تواند تقریبا همانند انسان به سئوالات پاسخ دهد.

براساس گزارش پی سی وورد، اکنون گوگل در پاسخ به این اقدام محقق انگلیسی سرویس جدیدی را عرضه کرده است که با سازماندهی اطلاعات به روشی بسیار کاربردی به سئوالات کاربران جواب می دهد. این جستجوگر هوشمند Squared (مربع) نام دارد.

استفاده از "اسکوارد" بسیار ساده است به طوری که پس از آنکه کاربر کلمات کلیدی خود مثل یک جستجوی نام یک شخصیت معروف را وارد می کند، جستجوگر جدولی از نتایج جستجو شامل نام، عکس، تاریخ تولد، نوع شهرت و ... را ارائه می کند و سپس به سئوالاتی که کاربر در مورد جستجوی خود دارد به روش ستونی پاسخ می دهد.