پلیس خرابکاری متعصبان علیه مسجدی در کالیفرنیا را نژادپرستانه دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز ، طی 13 سالی که از ساخت مسجد یک طبقه و ساده مسلمانان در خیابان سایپرس می گذرد جامعه مسلمان محلی تنها به برگزاری مراسم نماز جماعت ظهر جمعه و سایر نمازهای جماعت پرداخته و همواره با رویکردی مسالمت آمیز حرکت کرده اند.

این مسجد روابط خوبی هم با همسایگان خود از جمله یک کلیسای پروتستان مشایخی دارد که پیروان آن گاهی از پارکینگ مسجد استفاده می کنند.

اما ناگهان اوایل روز پنجشنبه مسلمانان متوجه شدند روی دیوارهای این مسجد شعارهایی مبنی بر تهدید به مرگ و شعارهای ضد اسلامی نوشته شده که از نظر ابعاد بزرگ بود و در دیوارهای جلویی این مسجد به شدت جلب توجه می کرد.

پلیس اعلام کرده این خرابکاری در مقوله جرایم ناشی از انزجار جای می گیرد.

اعضای جامعه اسلامی محلی به شدت از این واقعه ابراز تعجب کردند. شکیل سید مدیر اجرای شورای اسلامی جنوب کالیفرنیا اظهار داشت: متأسفانه اسلام هراسی به قوت خود باقی است، این مسجد همواره صلح آمیز عمل کرده است.

سید افزود: رهبران مساجد نمی دانند چه عاملی باعث وقوع این رویداد شده است.

گزارش کمیسیون روابط انسانی اورنج کانتی که ماه گذشته منتشر شد، 79 نفر را که در سال 2008 از جرایم ناشی از انزجار شکایت کرده فهرست کرده این میزان در مقابل 80 مورد سال گذشته قرار می گیرد، این درحالی است که در بسیاری از تحقیقات و نظرسنجی ها مشخص شده بسیاری از مسلمانان به علت فقدان اعتماد به مقامات گزارشهای ناشی از تعصب و نژادپرستی علیه خود را اعلام نمی کنند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی این گزارش را به اف بی آی ارائه کرده است. براساس اظهارات حسام آیلوش مدیر اجرایی دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در لس آنجلس این رویداد نشان می دهد که باید با پدیده مخرب باورهای نادرست درباره اسلام و مسلمانان مبارزه کرد.