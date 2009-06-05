آغاز مذاکرات اوباما و مرکل در درسدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، انتظار می رود که "باراک اوباما" و "آنجلا مرکل" درباره روند صلح خاورمیانه، بحران اقتصادی جهانی و دیگر مسائل بین المللی که آمریکا و آلمان نگرانی مشترکی درباره آنها دارند، گفتگو کنند.

رئیس جمهوری آمریکا عصر روز گذشته وارد شهر شرقی درسدن شد. این دومین سفر اوباما به آلمان پس از راهیابی به کاخ سفید است؛ اوباما پیش از این در ماه آوریل، از شهر بادن بادن واقع در جنوب غربی آلمان برای شرکت در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) دیدار کرده بود.

باراک اوباما پیش از سفر به اروپا، از کشورهای عربستان و مصر دیدار کرده بود.