درخواست برای پیگیری حکم بازداشت البشیر / ترور نامزد ریاست جمهوری گینه بیسائو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، بازرسان حقوق بشر از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کردند تا هرچه سریع تر حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان در ارتباط با جنایات صورت گرفته در دارفور را پیگیری کند.

دادگاه بین المللی جنایی چهاردهم اسفند 87 عمر البشیر را به دست داشتن در کشتار دارفور متهم و با استناد به این اتهامات حکم بازداشت وی را صادر کرد.

خبردیگر اینکه شریف شیخ احمد رئیس جمهوری سومالی به خبرنگاران گفت : ما تا زمانی که از صلح اطمینان حاصل کنیم، تا مرگ خواهیم جنگید و هرگز تسلیم شورشیان نمی شویم.

همچنین در خبر دیگری آمده است : "باسیرو دابو" وزیر دولت منطقه ای گینه بیسائو که نامزد ریاست جمهوری بود، صبح امروز جمعه در محل سکونت خود در بیسائو توسط یک مرد ناشناس به قتل رسید و این ترور به همان شیوه ای بود که پیش از این "ژوائو برناردو ویرا" رئیس جمهوری اسبق گینه بیسائو را ترور کرده بودند.

"ژوائو برناردو ویرا" رئیس جمهوری اسبق گینه بیسائو، دوم مارس هنگامی که در منزل خود به سر می برد از سوی یک سرباز، مورد سوء قصد قرار گرفت.

رئیس جمهور به قتل رسیده که به "نینو" شهرت داشت ؛ پیش از آنکه در سال 2005 به کرسی ریاست جمهوری تکیه زند، به عنوان پایه‌گذار استقلال کشور و عامل اصلی اولین کودتای تاریخ کشورش در سال 1980 مشهور شده بود.