واتیکان از محصولات تراریخته حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، واتیکان تقریبا در حال پذیرفتن دخالت دانشمندان در آفریده های خداوند است. در همین راستا تصمیم تایید محصولات کشاورزی تراریخته به منظور مقابله با بحران گرسنگی و فقر جهانی توسط آکادمی علوم وابسته به پاپ بسیار شگفت انگیز خواهد بود.

در سمینار یک هفته ای این آکادمی در اواسط ماه می محصولات تراریخته مورد تایید قرار گرفته بودند و شرکت کنندگان در این باره که محصولات کشاورزی امنیت و ایمنی غذایی، سلامت و سازگاری با محیط زیست را عرضه می کند به توافق رسیده بودند.

برخی معتقدند در این سمینار مخالفانی وجود داشته اند که از امکان کنترل صنعت کشاورزی توسط چند کشور خاص و در نتیجه افزایش فقر در جهان ابراز نگرانی می کرده اند که شرکت کنندگان این شایعه را رد کرده اند.