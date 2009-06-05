مدیریت واحدی برای ساماندهی اوقات فراغت وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در خصوص تعریف اوقات فراغت گفت : اوقات فراغت به معنای تعطیلی نیست ، چراکه ما هیچ گاه از آموختن نباید دوری کنیم و تعطیلی در آموختن دانش معنا ندارد .

وی ادامه داد: آنچه که باید در بحث اوقات فراغت به آن توجه کرد مسئله تبدیل است یعنی تبدیل فعالیت ها از نوعی به نوع دیگر.

نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به نیاز جوانان به اوقات فراغت اظهار داشت : به طور یقین همه مردم جامعه به تفریح احتیاج دارند اما نباید این مسئله تبدیل به یک تعطیلی دراز مدت شود. تعطیلی طولانی برای نوجوانانی که در حال رشد وآموزش هستند معنایی ندارد .

وی تاکید کرد : باید با برنامه ریزی مناسب از زمان تعریف شده به نحو مطلوب استفاده کرد.

سلیمی با اشاره به استفاده از آموزش برنامه های جمعی در زمان اوقات فراغت ، گفت: برنامه ریزی برای اوقات فراغت باید متناسب با روحیات جوانان باشد . آموزش کارهای جمعی یکی از مسایلی است که باید در تدوین برنامه ها مد نظر قرار داده شود.

نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه شهرداری کارهای مناسب وقابل تقدیری در این خصوص انجام داده است گفت : برخی از اقدامات شهرداری قابل تحسین است ولی کافی نیست . شهرداری باید در گسترش فضای پارک ها تلاش کند تا این مکان ها تبدیل به مامنی برای آرامش یافتن جوانان شود و شهرداری باید در فراهم سازی امکانات لازم برای اوقات فراغت زیر ساخت های لازم را فراهم کند.

وی تاکید کرد : وزارت ارشاد نیز باید در این زمینه با دادن امکانات رایگان و ارزان قیمت آموزشی این مهم را فراهم آورد.

سلیمی با اشاره به بودجه اندک اوقات فراغت بیان کرد : با توجه به اینکه مجلس بودجه مناسبی را به ارگان ها برای اوقات فراغت تخصیص داده است ولی به دلیل تفکیک مسوولیت ها و نبود یک مدیریت واحد نتیجه بخش نخواهدبود.

وی ادامه داد: سازمان ملی جوانان که متولی این امر است باید نقش نظارتی خود را پررنگ تر و هماهنگ کننده ا ین امور باشد.

نماینده مردم در خانه ملت بیان کرد: متاسفانه نقش سازمان متولی جوانان کمرنگ بوده ومی توان گفت که نه مردم ونه دولت از فعالیت های این بخش راضی نبوده اند.