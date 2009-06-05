رئیس جمهور آینده باید به حاکمیت اسلام توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: علاوه بر حاکمیت اسلام، رئیس جمهور آینده کشور باید استقلال، عزت و وحدت ملت که امام (ره) نماد آن بود را در برنامه های اصلی خود لحاظ کند و در پی آن نیز باید مردم نیز در انتخابات، انتخاب فرد مورد نظر خود بر اساس همین معیارها صورت دهند.

وی با اشاره به موضوع اشرافی گرایی و تجمل گرایی در بین جامعه نیز بیان کرد: این مشکل موضوعی است که جامعه را گرفتار خود کرده و باید با توجه به نکات و مصادیق آن از گرایش به تجمل گرایی پرهیز کرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: زمانی که خانواده ها در خریداری لوازم خانه این تفکر را دارند که باید وسیله ای خریداری کنند که منحصر به فرد باشد و در هیچ خانه دیگری یافت نشود به طور طبیعی به تجمل گرایی و صرف هزینه زیاد دامن زده و این امر پیامد خوشی را به همراه نخواهد داشت.

آیت الله ایمانی اضافه کرد: اثرات تجمل گرایی در تمام ابعاد به ویژه اقتصاد نیز می تواند نمود یافته به گونه ای که وقتی جامعه به جای استقبال از محصولات داخلی به کالای خارجی توجه کند به طور طبیعی صنعت و چرخه تولید کشور را دچار ضرر و زیان کرده و این امر به هیچ عنوان پیامد مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به موضوع بهره برداری از راه آهن شیراز - اصفهان نیز گفت: با بهره برداری از این پروژه استان فارس به شبکه ریلی کشور متصل شد و این اتصال به طور حتم در شکوفایی هرچه بیشتر استان فارس در تمام ابعاد کمک خواهد کرد.