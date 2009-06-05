قرارداد دنیزلی با بشیکتاش یک فصل دیگر تمدید شد/ ریکارد در گالاتاسرای

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان ترکیه بعد از ظهر جمعه خبر تمدید قرارداد مصطفی دنیزلی با تیم بشیکتاش را اعلام کرد. بر این اساس مربی موفق تیم بشیکتاش که فصل 09 - 2008 را با کسب عناوین قهرمانی سوپر لیگ و جام حذفی باشگاه‌های ترکیه به اتمام رساند بود، به مدت یک فصل دیگر در این تیم مربیگری خواهد شد.

این مربی 60 ساله که سابقه مربیگری در تیم‌های پاس تهران و پرسپولیس را نیز دارد، فصل آینده هدایت تیم فوتبال بشیکتاش را در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و سوپرلیگ ترکیه برعهده خواهد داشت.

دنیزلی در حالی قرارداد خود را با باشگاه بشیکتاش ترکیه تمدید کرد که مسئولان باشگاه پرسپولیس از وی به عنوان گزینه اصلی هدایت این تیم در فصل آینده یاد می کردند.

خبر دیگر از فوتبال ترکیه به حضور فرانک ریکارد در تیم گالاتاسرای مربوط می شود. این مربی هلندی که به دنبال جدایی از تیم بارسلونا یک فصل به دور از دنیای فوتبال بوده است، در آستانه امضا قراردادی دوساله با باشگاه گالاتاسرای است. قرارداد همکاری وی با پرافتخارترین تیم ترکیه جمعه شب به امضا می رسد. ریکارد 46 ساله در تیم فوتبال گالاتاسرای جانشین میشائیل اسکیبه آلمانی خواهد شد که هدایت تیم اینتراخت فرانکفورت را برعهده گرفت.