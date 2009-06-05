"شمایل لرزان قدرت" توسط 9 منتقد به نقد کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای جلسه سیروس نفیسی ضمن بیان این موضوع که مجموعه داستان" شمایل لرزان قدرت "دومین کار مستقل نودهی پس از مجموعه داستان "شمایل لرزان مردها "است به بیان برخی ویژگیهای اثر پرداخت و گفت: این مجموعه شامل هفت داستان کوتاه است که در یک نگاه کلی و در مقایسه با مجموعه قبلی نودهی از منظر عناصر داستانی چون فضا سازی‏، شخصیت پردازی و طرح و پلات برتریهایی دارد، هرچند مجموعه قبلی شاید واجد نوعی طراوت بود که در اثر فعلی دیده نمی شود.

وی در ادامه گفت: از مشخصه های هر دو اثر آن است که داستانها روایتگر تنهایی مردانی هستند با ذهنهایی نا آرام و متزلزل انگار در انتظار تقدیر و سرنوشت محتومی به سر می برند که از آن گریزی نیست. از مشخصه های دیگر شخصیتهای نودهی دلزدگی و به نوعی بریدن از زندگی است که در کار قبلی هم نمود داشت و در این مجموعه که داستانهایش با فاصله زمانی 5-4 ساله نسبت به کار قبلی نوشته شده اند با وجود حضور و لمس این دلزدگی و دلمردگی، آدمها انگار علائق یا وابستگیهایی دارند که باعث چسبیدنشان به زندگی می شود.



نفیسی اضافه کرد: نودهی به مانند یک جراح نقبی موشکافانه به برخی از معضلات معاصر جامعه امروز ما از جمله جوانان و اینترنت، زندگیهای دوگانه و موقعیتهای متزلزل خانوادگی می زند و از همین منظر است که نگاه تیز انتقادی خود را بر عرصه‌هایی از اجتماع و سیاست می کشاند که بسیاری از نویسندگان همنسلش جسارت نزدیک شدن به آن را در خود ندیده اند. در این عرصه، زنان در حاشیه اند و قهرمانان داستانها مردانی هستند که با وجود داشتن تصوری از قدرت به جایگاه متزلزل خود بیشتر پی می برند و انگار تمامی شان در نهایت به این پرسش اساسی می رسند که آنچه واقعیت می پنداشته اند آیا خیالی بیش نبوده است؟



در ادامه این نشست، پوریا فلاح از به بیان نظرات خود پرداخت و گفت : به عقیده من داستانها پخته و از کار در آمده اند. یکی از شاخصه های اصلی داستانها فضای ذهنی آنها است که هر چند در وهله اول ممکن است غیر جذاب برای بخشی از خوانندگان به نظر برسند اما نودهی به خوبی از عهده کار در آمده و داستانهایی خواندنی خلق کرده است.



به عقیده فلاح مشغله ذهنی اصلی نویسنده در این مجموعه هویت یا همان کشف هویت است که در تک تک داستانها به چشم می‌خورد. مشخصه دیگر داستانها برداشته شدن مرز میان واقعیت و رؤیا است که نویسنده با تلاشی هنرمندانه در این کار هم موفق بوده است به این ترتیب که قصه یا درام با چرخشی هنرمندانه از یک شروع ظاهرا ساده به وجوهی پیچیده تر در ادامه کار می رسد.

در ادامه این جلسه، پریا نفیسی به بیان دیدگاههای خود پرداخت و گفت : مردان داستانهای نودهی علی رغم جایگاههای متفاوت اجتماعی یا سیاسی خیلی به هم شبیه اند و دغدغه های ذهنی یکسانی دارند. این شباهت ممکن است بعضی جاها کار را تکراری کند اما شاید از جنبه ای دیگر واجد این ارزش باشد که ببینیم حتی مردی پر قدرت و پر نفوذ هم می تواند همان دغدغه ها و واهمه های یک مرد عادی را داشته باشد.



فرشته احمدی نویسنده رمان " پری فراموشی " نیز در این جلسه گفت: از جنبه های مثبت کار، عمده ترین موضوعی که تاثیر گذار است فضاسازی ها و تجسمی از معماری فضاهای داستانی است که خوب از کار درآمده و کمک می کند تا داستانها از نوعی تشابه و تعهدی که باید حتما بازگو کننده آن باشند، نجات یابند.

وی در ادامه گفت: البته همین فضاسازیهای خوب هم در راستای ساخت یک فضای تیره و تار به کار گرفته شده اند.

سپس مجید پروانه پور به بیان دیدگاههایش پرداخت و گفت : اینکه ما از منظر و دریچه زبان زیبا بخواهیم به دنبال یک داستان خوب و زیبا باشیم دوره اش گذشته است و در مورد این داستانها باید دید راوی چگونه راوی ای است و آیا زبان استفاده شده مناسب از کار در آمده است یا نه؟



وی همچنین عنوان کرد: اصولا ما دو گونه راوی داریم، آنهایی که صفراوی می نویسند و وقایع را بر اساس توالی و الگوی اتفاق افتاده ذکر می کنند و دسته دیگر راویانی که مالیخولیایی روایت می کنند. در دسته دوم از آنجا که اتفاق با خون راوی عجین می شود نه تنها نمی تواند عین آن را بر اساس توالی رخدادها بنویسد که اصولا از بیان ماجرا ناتوان است و تنها تکه هایی از آن را روایت می کند و راویان نودهی از این دسته اند. برای راوی صفراوی زبان مورد احترام است ولی در مالیخولیائیها اینگونه نیست. در کار نودهی زبان ساده است و او به دنبال شاهکار زبانی نیست اما امکان صحبت را به کسانی می دهد که پیش از این امکان سخن گفتن نداشته اند و او عملا به بازماندگان پس از حادثه می پردازد.



ابراهیم دم شناس نویسنده هم به مسئله زبان اشاراتی داشت و گفت از دوره باستان و از زمان ثنویت زرتشت همیشه دو گونه کلام در ادبیات ما به کار می رفته است. بنابراین باید دید راوی از چه کسی سخن می گوید تا بتوان به تناسب زبانش پی برد. در همین زمینه برخی کلمات هستند که بار مقدس یا اهورایی دارند و برخی کلمات اهریمنی اند.



در ادامه جلسه، مسعود پهلوان بخش به بیان دیدگاههایش پرداخت و گفت: من هم با این بخش از سخنان عمده دوستان موافقم که داستانها تشابهاتی با هم دارند و چه بسا شخصیتها از قصه ای به قصه دیگر می روند. مثلا شخصیت داستان "تیغ" می تواند همان کسی باشد که در موقعیت دیگری در داستان آخر "کوچک ترین حشره خوار پستاندار دنیا" حضور داشته است.



وی در ادامه یادآور شد: انگار داستانها همدیگر را تکمیل می کنند و کل اثر تبدیل به تابلویی می شود که با تعدادی تصاویر ریز که همان معنا و فحوای تصویر اصلی را دارند، ساخته شده است. این نحوه نگاه که در تاریخ هنر ما در عرصه های مختلفی چون نقاشی و کاشی کاری سابقه داشته در داستان نویسی ما متاسفانه مغفول مانده است و نودهی در هر دو مجموعه اش از این روش استفاده کرده است.



سپس مرد علی مرادی به نقد کتاب "شمایل لرزان قدرت" پرداخت و گفت : باید دید که نویسنده چه می خواهد بگوید؟ هر چند کار، فضاسازی و گفتگوهای خوبی دارد ولی وقتی می خواهد نقد قدرت کند خواننده را پس می زند و این مشکلی است که از عنوان مجموعه شروع می شود. خواننده با دیدن نام کتاب با نوعی پیش فرض به سراغ اثر می رود و اگر چیزی فراتر یا حتی در حد آن پیش فرض نبیند، اقناع و ارضا نمی شود.



وی افزود: البته داستان آنجا که در ذهن شخصیتها می رود خیلی موفق تر است و به عقیده من داستانها به جای آنکه پاک کننده مرز میان رؤیا و واقعیت باشند مرز میان مرگ و زندگی را از پیش چشم بر می دارند.



امیر حسین یزدان بد هم از همین زاویه به بحث وارد شد و گفت: نکته جالبی که من در صحبتها دیدم آن بود که همه به نوعی در صدد آن بودند که داستانها را در یک قالب ببینند و به دنبال مضمونی مشترک برای آن باشند. حال اگر با توجه به عنوان کتاب به دنبال آن باشیم که ببینیم نویسنده در ارائه این شمایل لرزان از قدرت موفق بوده است یا نه فکر می کنم به این نتیجه می رسیم که در مجموع اینگونه نیست. اما اگر از منظرهای دیگر به کار نگریسته شود و به تک تک داستانها جداگانه نگریسته شود ماجرا به گونه دیکری خواهد بود.



هادی نودهی در پایان جلسه ضمن پاسخ گویی به برخی پرسشهای حضار اظهار داشت: من همیشه سعی کرده ام کارهایم با هم متفاوت باشد و اگر به مجموعه قبلی من نگاه کنید متوجه تفاوتها در متن و فرم کار می شوید.

وی اظهارامیدواری کرد که فضای موجود در محافل و عرصه های ادبی کشور از این یک جانبه گرایی و به تعبیری بده بستان های رایج خارج شود.