نامزدها در مناظره ها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: همه ملت ایران وظیفه شرعی و عرفی خود می دانند که حضور حداکثری در انتخابات داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: تبلیغات مختلف و جوسازی های سیاسی دشمن برای کمرنگ کردن حضور مردم در حماسه حضور تاثیرگذار نبوده و ملت ایران در 22 خرداد حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.

امام جمعه مرکز استان مازندران با اشاره به اینکه هر ایرانی که به نظام و آرمانهای انقلاب اعتقاد دارد بر خود موظف می داند که در پای صندوقهای رای حضور یابد، بیان کرد: مردم به افراد دارای برنامه رای دهند.

طبرسی با بیان اینکه مناظره های نامزدهای انتخاباتی صدا و سیما اگر پخش نشده بود بهتر بود، یادآور شد: گفتمان، ادبیات سیاسی و برخورد نامزدها در مناظره ها باید مقارن با اخلاق انتخاباتی باشد.

وی با تاکید بر برنامه محوری نامزدهای انتخابات دهم ریاست جمهوری افزود: تنش و مشاجرات لفظی و پی درپی در مناظرات انتخاباتی دشمن را شاد می کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به آمادگی عوامل اجرایی، نظارتی و برگزار کننده انتخابات دهم ریاست جمهوری در مازندران اظهار امیدواری کرد که حماسه حضور 22 خرداد 88 بی نظیرترین حماسه ها در سی سال اخیر باشد.

وی همچنین از مردم خواست تا با انتخاب نامزدی اصلح، عادل، موفق، راستگو و با برنامه بتوانند آبادانی ایران اسلامی را رهنمون سازند، افزود: هر نامزدی که توسط ملت ایران انتخاب شود مورد اعتماد نظام و پس از تنفیذ تمامی ارکان نظام موظف به حمایت و همکاری با وی هستند.

طبرسی با اشاره به بیستمین سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی از امام به عنوان پیشوای بزرگ شیعیان جهان نام برد و افزود: امام راحل اسلام را احیا کرد و عزت ملی را برای همیشه تاریخ برای ایرانیان به ارمغان آورده است.

خطیب جمعه مرکز مازندران با تشکر از برگزاری مناسب و حضور فعال مردم شهید پرور و خداجوی استان در برپایی برنامه های ایام فاطمیه اظهار داشت: مازندران امسال در ایام فاطمیه رنگ و بوی عاشورایی گرفته بود.

وی با تاکید بر بازخوانی حالات و اندیشه های امام خمینی (ره) توسط اندیشمندان و متفکران برای نسل سوم و آینده ساز جامعه اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام در جهان متجلی شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان با اشاره به در پیش بودن هفته محیط زیست خاطرنشان کرد: فرهنگ زیست محیطی باید در بین آحاد جامعه ترویج یابد و با اصلاح الگوی مصرف می توان استفاده بهینه از محیط زیست شاهد توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در جامعه به روش منطقی بود.