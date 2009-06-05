طرفداران کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی قانون و اخلاق را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امام جمعه یاسوج در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج، اظهار داشت: صحنه انتخابات باید به عرصه تقویت وحدت مبدل شود بر این اساس باید از حرکتهایی که باعث سواستفاده دشمنان می شود، پرهیز کرد.
وی بیان کرد: حضور پرشکوه مردم در انتخابات، رای صحیح و متفکرانه مردم و آرامش فضای انتخاباتی از مهمترین مسائل در انتخابات است.
حسینی افزود: نامزدهای معرفی شده هرکدام سهمی در نظام و انقلاب داشته و شکی نیست که باید ادامه دهنده راه امام باشند.
وی در بخش دیگری از خطبه های خود واقعه 15 خرداد را روز حماسه و تولد مجدد اسلام دانست و بیان داشت: مبدا حرکت امام و منشا انقلاب اسلامی از 15 خرداد آغاز شد.
حسینی اخلاص در عمل گفتار و کردار را از ویژگی های مهم شخصیتی امام راحل برشمرد و اظهار داشت: امام راحل انسان والایی بود و نظیر امام در طول تاریخ کم پیدا شده است.
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