طرفداران کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی قانون و اخلاق را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امام جمعه یاسوج در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج، اظهار داشت: صحنه انتخابات باید به عرصه تقویت وحدت مبدل شود بر این اساس باید از حرکتهایی که باعث سواستفاده دشمنان می شود، پرهیز کرد.

وی بیان کرد: حضور پرشکوه مردم در انتخابات، رای صحیح و متفکرانه مردم و آرامش فضای انتخاباتی از مهمترین مسائل در انتخابات است .

حسینی افزود: نامزدهای معرفی شده هرکدام سهمی در نظام و انقلاب داشته و شکی نیست که باید ادامه دهنده راه امام باشند .

وی در بخش دیگری از خطبه های خود واقعه 15 خرداد را روز حماسه و تولد مجدد اسلام دانست و بیان داشت: مبدا حرکت امام و منشا انقلاب اسلامی از 15 خرداد آغاز شد .