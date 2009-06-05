  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۰۱

امام جمعه یاسوج:

طرفداران کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی قانون و اخلاق را رعایت کنند

یاسوج - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سیدعلی اصغر حسینی گفت: طرفداران کاندیداها در تبلیغات خود قانون و اخلاق را رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امام جمعه یاسوج در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج، اظهار داشت: صحنه انتخابات باید به عرصه تقویت وحدت مبدل شود بر این اساس باید از حرکتهایی که باعث سواستفاده دشمنان می شود، پرهیز کرد.

وی بیان کرد: حضور پرشکوه مردم در انتخابات، رای صحیح و متفکرانه مردم و آرامش فضای انتخاباتی از مهمترین مسائل در انتخابات است.

حسینی افزود: نامزدهای معرفی شده هرکدام سهمی در نظام و انقلاب داشته و شکی نیست که باید ادامه دهنده راه امام باشند.

وی در بخش دیگری از خطبه های خود واقعه 15 خرداد را روز حماسه و تولد مجدد اسلام دانست و بیان داشت: مبدا حرکت امام و منشا انقلاب اسلامی از 15 خرداد آغاز شد.

حسینی اخلاص در عمل گفتار و کردار را از ویژگی های مهم شخصیتی امام راحل برشمرد و اظهار داشت: امام راحل انسان والایی بود و نظیر امام در طول تاریخ کم پیدا شده است.

کد مطلب 891192

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها