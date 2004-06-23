هرمز هدايت و اجراي اپراي چيني در اروپا

"هرمز هدايت" ضمن اعلام خبر فوق به خبرنگار سرويس تئاتر "مهر" گفت: در حال حاضر مشغول بازنويسي اين نمايش چيني هستم و تصميم دارم متن آن را بدون هيچ اصطلاح تركي و عربي كاملا فارسي كنم .اين اثر بر اساس داستانهاي اپراي پكن شكل گرفته است.

وي افزود: تصميم دارم اين نمايش را باگروهي در آلمان و سپس در ديگر كشورهاي اروپايي اجرا كنم. اين نمايش به صورت شخصي و با دعوت كشورهاي ميزبان در اروپا اجرا خواهد شد.

هدايت در باره اجرا اين نمايش چيني در ايران نيز تصريح كرد: در صورت توافق پس از اجرا در خارج كشور، ممكن است در تهران نيز به روي صحنه برود.

وي همچنين شرح توضيحات بيشتر درباره جزئيات اين نمايش را به آينده موكول كرد.

شايان ذكر است هرمز هدايت بازيگر تئاتر و تلويزيون طي دوسال گذشته بيشتر درعرصه بازيگري تلويزون فعاليت داشت وي كه يكي از اعضاي هيأت مديره قبلي خانه تئاتر بود، قبل از برگزاري انتخابات دور جديد هيأت مديره خانه تئاتر به همين دليل از سمت خود استعفا داد.